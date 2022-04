Blind portato in tribunale dalla madre per questioni economiche

1 Le dichiarzioni della madre di Blind

Nel 2020 è arrivato terzo a X Factor e, parallelamente alla sua carriera musicale, ultimamente ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando a L’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Blind che, dopo essere stato eliminato con Roberta Morise e finito su Playa Sgamada, è tornato con gli altri facendo coppia con Nick Luciani dei Cugini di campagna.

Ma oggi parliamo di lui per un altro argomento e cioè alcuni problemi con la madre, Valerica Rujan. I problemi riguardano i rapporti pesonali e anche dal punto di vista economico. Come riporta il quotidiano La Nazione, la signora ha riferito:

“Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero. Posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me. Finché è stato con noi, ho sempre fatto di tutto per garantirgli un tetto, da mangiare, tutto quello di cui aveva bisogno. Anche sopra alle mie possibilità. Fino a vent’anni è vissuto con noi, poi dopo il successo, è andato a vivere per conto suo. Legittimo, ma ci ha voltato le spalle, tanto a me quanto a suo fratello”.

La madre di Blind si riferisce ad una biografia del cantante uscita di recente, ma anche a quanto lui stesso ha riferito di fronte alle telecamere. Ma non finisce qui, perché tra le due parti ci sarebbe una causa in corso riguardo questioni econimiche. Ecco cosa è successo…