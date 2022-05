1 Il vostro preferito de L’Isola dei Famosi

Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi! Questa sera infatti su Canale 5 arriva una nuova puntata e come al solito non mancheranno le emozioni. L’arrivo dei nuovi naufraghi come abbiamo visto ha smosso gli equilibri del gruppo, che nel mentre ha scoperto che il reality terminerà il prossimo 27 giugno. In queste ore così i concorrenti dovranno decidere se accettare di rimanere in Honduras fino alle fina del programma o se invece rientrare in Italia in anticipo. Stasera dunque scopriremo cosa accadrà e non è escluso che ci siano degli inaspettati colpi di scena.

Nel mentre in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, chiedendovi di votare il vostro naufrago preferito della nona settimana de L’Isola dei Famosi. Voi fedeli lettori avete così espresso le vostre simpatie, e ora vi sveliamo i risultati. Partendo dai concorrenti meno votati troviamo:

Estefania Bernal, con lo 0% dei voti

Roger Balduino, con l’1% dei voti

Pamela Petrarolo, con l’1% dei voti

Marco Maccarini, con l’1% dei voti

Marco Cuculo, con l’1% dei voti

Luca Daffrè, con l’1% dei voti

Gennaro Auletto, con l’1% dei voti

Fabrizia Santarelli, con l’1% dei voti

Blind, con l’1% dei voti

Ma non è ancora finita. Andiamo a vedere come prosegue la classifica e chi è il naufrago preferito della nona settimana de L’Isola dei Famosi dei lettori di Novella2000.it.