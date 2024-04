Isola, Pietro viene fischiato dal pubblico in studio: “Qui è una tortura, voglio tornare a casa”

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Questa sera Pietro Fanelli, concorrente a L’Isola dei Famosi 2024, ha chiesto ai naufraghi di nominarlo sempre perché vuole tornare a casa. Il suo atteggiamento però non è stato ben accolto dal pubblico, che lo ha fischiato. Ecco il cos’è successo.

Fischi in studio per Pietro Fanelli

Questa sera a L’Isola dei Famosi Pietro Fanelli ha avuto una piccola discussione con Sonia Bruganelli, la quale lo ha ripreso a seguito di un commento poco carino nei suoi confronti. In seguito abbiamo visto i naufraghi svolgere una prova grazie alla quale avrebbero ricevuto una sorpresa speciale. Di conseguenza sono stati divisi in due squadre: una capitanata da Alvina e una da Matilde Brandi.

A vincere è stata quest’ultima e tutti i membri del team hanno potuto mangiare a turno un piatto di spaghetti con le polpette. I perdenti hanno dovuto osservare ciò che stava succedendo senza poter toccare il cibo e alla fine si sono dovuti salvare a vicenda, eleggendo così il primo nominato.

Alla fine è rimasto Pietro Fanelli, il quale ha espresso la sua felicità per la possibilità di poter tornare a casa. Lo ha fatto però con un atteggiamento che non sembra essere molto piaciuto al pubblico. Vladimir gli ha chiesto se si sarebbe mai aspettato di non venire scelto e lui ha replicato:

“No, ma sono contento. Qui è una tortura e non vedo l’ora di tornare a casa. Voglio baciare la mia donna, fare cose vere e non voglio vedere gente morta di fame e di fama. Quindi sono felice, nominatemi tutti”.

Il pubblico ha subito fischiato Pietro Fanelli dopo queste parole e lui di tutta risposta ha mandato loro un bacio ironico. Nella prossima puntata riuscirà a salvarsi oppure se ne dovrà andare per sempre da L’Isola dei Famosi? Vi terremo aggiornati.