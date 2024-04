Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

I naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno subito una punizione in quanto non hanno risolto tra loro la questione del cibo rubato. Matilde Brandi è poi scoppiata a piangere.

Lo Spirito de L’Isola dei Famosi ha inflitto una punizione a tutti i naufraghi. Questo perché in settimana non sono riusciti a mettere un punto alla questione del cibo rubato e non tutti i colpevoli si sono fatti avanti. Matilde Brandi è poi scoppiata a piangere.

La punizione per i naufraghi de L’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria, dopo aver risposto alle critiche da parte del web sulla sua conduzione a L’Isola dei Famosi, è passata a parlare del furto di cibo da parte di alcuni naufraghi ai danni di un cameramen. Se ne era parlato già la corsa puntata in quanto Greta aveva tirato fuori l’argomento, ma questa sera la conduttrice ha mostrato la foto di un cestino per il pranzo trovato nella zona in cui i concorrenti fanno i propri bisogni.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli rimprovera Khady, Pietro non ci sta e sbotta

I primi a confessare, in diretta e in settimana, sono stati Pietro, Khady e Alvina. Vladimir è voluta andare fino in fondo alla questione e ha esortato i responsabili che ancora mancano all’appello di farsi avanti. Tuttavia nessuno ha parlato e sono emersi diversi dissidi e non essendosi risolta la faccenda lo Spirito dell’Isola li ha puniti:

“Quando tornerete alla Playa troverete il fuoco spento”.

Matilde Brandi è scoppiata a piangere perché trova ingiusto che tutto il gruppo di concorrenti de L’Isola dei Famosi debba subire la punizione per un gesto che solo pochi hanno computo. Del resto rimanere senza fuoco è una penalità non da poco, in quanto è molto complicato accenderlo e di conseguenza non ci si può riscaldare o cuocere il cibo. La Brandi ha commentato:

“Sono molto dispiaciuta perché ci abbiamo messo tanto. Ricominciare per un’ingiustizia, bisogna essere onesti nella vita. Non la mando giù questa cosa”.

Come se la caveranno? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate.