1 L’Isola salta una puntata: le news

Ci sono delle novità per quanto riguarda la programmazione de l’Isola dei Famosi. La trasmissione condotto da Ilary Blasi, con l’accompagnamento in studio degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, oltre all’inviato Massimiliano Rosolino, infatti subirà un mini stop.

I fan del reality possono stare tranquilli però, poiché si tratterà di un solo appuntamento. L’adventure show, infatti, tra il 24 e il 30 maggio (ovvero la prossima settimana) salterà una puntata. Ma quando succederà nello specifico e perché non andrà in onda?

Come riportato dai palinsesti di Publitalia e riferito anche da Fanpage.it, l’Isola dei Famosi la settimana prossima la vedremo solo lunedì 24 maggio, mentre i telespettatori dovranno fare a meno del 28 maggio. Il motivo è molto semplice.

Per venerdì prossimo, infatti, è previsto l’attesissimo finale di stagione de Il Segreto, che come vi avevamo già annunciato tempo addietro, volgerà alla conclusione. La longeva soap spagnola chiuderà battenti e Canale 5 ha deciso così di dedicare una prima serata per un saluto degno di nota agli abitanti di Puente Viejo. Rispetto alla Spagna, la telenovela in Italia si chiuderà con un anno di ritardo, ma riserverà grandi emozioni. Lo stesso giorno, tra l’altro, terminerà anche Daydreamer. I fan di Can Yaman però possono sorridere, poiché è attesa la nuova serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore (Bay Yanlış in origine), dove l’attore turco condividerà di nuovo il set con Özge Gürel.

Ecco dunque spiegata la decisione di Mediaset di non mandare in onda il reality. Se quindi l’Isola dei Famosi salta di una puntata per i motivi elencati, quando sarà la finale? Scopriamolo insieme…