Italfarmacia: un sistema immunitario efficace per la nostra salute

Contribuisci al rafforzamento del sistema immunitario per una salute di ferro: consigli e prodotti Italfarmacia per raggiungere l'obiettivo

Esercito, truppe, baluardo, difesa, barriera: sono alcune delle parole più frequentemente usate in riferimento al sistema immunitario. Effettivamente esso combatte ogni giorno per noi contro agenti estranei all’organismo. Agenti come virus (vecchi e nuovi), batteri, parassiti, funghi, cellule infettate da agenti patogeni e cellule tumorali. Potenziali pericoli per tutti, ma specialmente per gli immunodepressi.

Tutti vorremmo garantirne l’efficienza e favorirne il buon funzionamento, anche se dobbiamo considerare che l’organismo funziona come un sistema. In altre parole, ce lo ricorda la psiconeuroendocrinoimmunologia, un segnale di tipo emozionale attiva meccanismi che raggiungono il sistema nervoso, quello endocrino e quello immunitario.

Ma è vero anche che una condizione di stress biologico attiva risposta immunitaria, ghiandole endocrine e tessuto nervoso.

La salute parte dall’intestino

I due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino e basilare importanza riveste il microbiota, responsabile della buona salute. Esso infatti ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato.

Non basta: recenti studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità. L’alterazione del microbiota intestinale può portare a patologie croniche e immunologiche (cancro del colon, ulcera gastrica, patologie cardiovascolari, patologie intestinali) e soprattutto a obesità, infiammazione e insulino-resistenza.

Possiamo aiutare il nostro microbiota con Biocult Strong, che non solo ottimizza la simbiosi intestinale, interviene negli stati di stitichezza, flatulenza, diarrea, dovuti ad alterazioni della flora batterica, ma costituisce anche una barriera ottimale nelle infezioni da candida albicans, garantisce il necessario apporto delle vitamine B e K, favorisce l’eliminazione del colesterolo nell’intestino, rende la pelle più luminosa agendo anche sulle eruzioni cutanee, rinforza i capelli e le unghie.

Biocult Strong è integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici. Contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane. Ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.

Contro l’obesità

Dobbamo anche ricordare che sovrappeso e, peggio, obesità sono una vera malattia cronica che interferisce con il buon funzionamento del sistema immunitario e causa molteplici complicanze che provocano disabilità e morte. Per esempio diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, cardiopatia ischemica, insufficienza respiratoria con sindrome delle apnee notturne, osteoartrite.

Da studi recenti è emerso che l’obesità causa un numero elevato di neoplasie che interessano soprattutto – ma non solo – l’apparato gastrointestinale.

Come sappiamo, per fronteggiare il problema è necessario fare più attività fisica e adottare un’alimentazione sana. E poi c’è la fatidica parola: dieta.

La LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K non è una dieta. È un trattamento alimentare breve, la cui durata può variare da un minimo di 10 giorni a un massimo di 3 settimane per ciclo, a seconda del percorso prescelto.

Per ogni ciclo, che può essere ripetuto in caso di necessità, si perde circa il 7-8% del peso corporeo iniziale grazie al consumo del tessuto adiposo e a un rassodamento del tessuto magro muscolare.

Quindi, la tonicità dei tessuti non viene danneggiata. Non si perde semplicemente peso, si perde grasso!

Altro grande vantaggio è che dopo 48-72 ore dall’inizio del trattamento lo stimolo della fame sparisce.

Per queste sue caratteristiche peculiari, il trattamento con AMIN 21 K è un’arma veramente potente contro sovrappeso e obesità, con percentuali di abbandono decisamente inferiori rispetto ad altri metodi di dimagrimento.

Il protocollo con AMIN 21 K nasce da decenni di studi e sperimentazioni.

Il supporto del medico o nutrizionista sotto il cui controllo deve essere seguito garantisce un dimagrimento sano e sicuro.

Una volta raggiunto il peso programmato, per non ricadere nelle vecchie e cattive abitudini vanificando i risultati raggiunti, sarà naturalmente necessario un percorso di “riabilitazione nutrizionale”, con il quale adottare un corretto e salutare stile di vita.

