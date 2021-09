1 Arriva Italia’s Got Talent 2022

Mancano pochi mesi al debutto ufficiale di Italia’s Got Talent 2022, ma la grande macchina del programma è già in moto da diverse settimane. La nuova edizione del talent show, amatissimo da milioni di persone, partirà a gennaio e come da qualche anno a questa parte verrà trasmesso su Sky e Now Tv. Mentre aspettiamo di capire cosa accadrà e quali colpi di scena ci aspettano, in queste ore sono arrivate le prime news in merito alle nuove puntate. Ancora una volta alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, ci sarà Lodovica Comello, pronta a rimettersi in gioco con questa esperienza. Ma la vera novità però sarà un’altra.

Poco fa infatti sono stati annunciati i giudici di Italia’s Got Talent 2022! A tornare all’interno del programma saranno Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. A sorpresa ai tre si unisce anche Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, che per la prima volta si siederà dietro il bancone. Ecco cosa si legge nel comunicato rilasciato in queste ore:

“Manca sempre meno alla nuova edizione di Italia’s Got Talent, che approda quest’anno su Sky e in streaming su NOW da gennaio. E noi, come voi, non vediamo l’ora di rivedere sfilare sul palco più festoso di Italia i fantastici Talenti! C’è aria di novità a Italia’s Got Talent! Infatti, a giudicare il talento, insieme ai veterani Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, capitanati per il sesto anno consecutivo dalla splendida Lodovica Comello, ci sarà una new entry: il geniale e sorprendente Elio”.

Elio dunque si unisce ufficialmente ai giudici di Italia’s Got Talent 2022 e senza dubbio ne vedremo delle belle. Nel mentre poco fa il cantante ha anche rilasciato delle prime dichiarazioni in merito a questa nuova avventura. Andiamo e leggere le sue parole.