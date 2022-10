Iva Zanicchi ha pensato di lasciare Ballando con le stelle

1 Le dichiarazioni di Iva Zanicchi

Si continua a parlare di quanto è successo nella prima puntata di Ballando con le stelle tra la concorrente Iva Zanicchi e la giudice Selvaggia Lucarelli. Le parole che ci sono state hanno trovato poi le scuse. Ma la cantante, ospite in varie trasmissioni, continua a parlarne per rispondere alle domande che le vengono poste.

Dopo essere stata ospite di Da Noi a Ruota Libera e a La Vita in Diretta, questa mattina (martedì 11 ottobre), la Zanicchi è intervenuta a Storie Italiane, la trasmissione di Eleonora Daniele. Anche qui ha parlato di quanto successo nella prima puntata del programma di Milly Carlucci. E a tal proposito ha detto di essere stata molto provata dall’accaduto tanto da arrivare a pensare di lasciare la gara.

Come riporta il sito Biccy.it, Iva Zanicchi è stata molto male per due notti di fila, sia per quello che era successo sia al pensiero di cosa accadrà sabato prossimo. Ecco cosa ha detto la storica cantante:

“Guardate che ho pianto per due notti di fila dopo la puntata. Sabato sera per me sarà molto dura. Voglio essere sincera, però ce la metterò tutta. L’istinto era quello di andare via proprio. Della serie ‘scusate ho sbagliato vado via’. Devo dire la verità, lunedì non mi sono allenata. Ho detto a Peron di perdonarmi. Oggi pomeriggio vado e cerco di mettercela tutta. Vorrei metterci una pietra sopra, ma deve essere Selvaggia Lucarelli a perdonarmi.”

Nel suo intervento la Zanicchi ha anche parlato di come sta lavorando in questi giorni per prepararsi ai prossimi balli. Vediamo le sue dichiarazioni…