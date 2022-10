1 Le scuse di Iva Zanicchi

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le Stelle. La trasmissione di Rai 1 condotta da Milly Carlucci è partita con il botto e ha visto grande protagonista Iva Zanicchi e il suo insegnante Samuel Peron. Poco dopo l’esibizione, che ha molto appassionato il pubblico, anche la cantante ha dovuto sottoporsi al giudizio della giuria. Diversi sono stati i voti e Selvaggia Lucarelli le ha dato uno 0. Evidentemente la giurata e giornalista non è rimasta colpita dalla performance vista in quel momento.

Iva Zanicchi in quel momento ha abbracciato Samuel Peron e ha sussurrato: “Che tr**”. Frase che non è sfuggita al web. Poco dopo la puntata, come rivelato dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, la cantante e la giurata avrebbero avuto modo di confrontarsi a seguito dell’accaduto, con Selvaggia Lucarelli intenzionata anch’essa a chiudere la questione subito. Pare infatti che la Lucarelli abbia capito, sebbene si tratti di termini particolarmente coloriti nei confronti di una donna, erano molto lontani ogni tipo di riferimenti sessuali.

Semplicemente Iva Zanicchi in quel modo cercava solo di sottolineare il voto secondo lei ingiusto ricevuto da Selvaggia Lucarelli. Oggi nel programma di Francesca Fialdini Da noi… a ruota libera, la concorrente di Ballando con le Stelle ci ha tenuto a dire: “Io sono una persona molto focosa. Mia figlia mi dice sempre di trattenermi. Io non riesco e dico qualche parolaccia. A proposito di questo voglio chiarire una cosa che è successo. Giusto che lo faccia. Non mi aspettavo giudizi positivi e nemmeno negativi, una via di mezzo. Che Mariotto mi avrebbe dato un voto basso lo sapevo. Da Selvaggia, che è competente e pungente, lo zero mi ha sorpreso perché pensavo di non meritarlo comunque”.

A riguardo Iva Zanicchi ha tenuto a precisare: “Ripensarci bene è peggio 1 che 0. Ciò che ho detto è pesante. Ieri sera le ho chiesto scusa. Io ho detto quelle parole, ci sono rimasta talmente male che ho detto questa parola stupida. Non ricordando che Samuel aveva l’archetto con il microfono nessuno avrebbe sentito. E chiedo scusa, certi eccessi e certe parole non si dicono. Questi termini non vanno bene”.

In collegamento telefonico è intervenuta poi Selvaggia Lucarelli: “Sì è vero, dopo la trasmissione mi ha chiesto scusa. Era frastornata. Volevo chiarire che non ha detto una parola stupida. Ha utilizzato un epiteto sessista grave. Ma accetto le scuse. Che lei dica che non l’ha detto con cattiveria non è una giustificazione. Mi fa pensare che la usi in automatico nella vita e mi auguro che Iva abbia capito. Lei mi diverte molto così come le sue esternazioni e il suo essere irriverente. Però questo epiteto non mi è piaciuto”.

Il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli è proseguito…