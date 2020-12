1 Mentre era impegnata a fare una storia su Instagram, Ivana Mrazova inciampa a cade della scale: il video epico fa il giro del web

Sono ormai passati alcuni anni da quando Ivana Mrazova è entrata nel cuore del grande pubblico. Come sappiamo la modella ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha fatto la conoscenza di Luca Onestini. I due a poco a poco si sono avvicinati sempre più, fino a quando non è nato l’amore. Nonostante le voci di una crisi, qualche settimana fa proprio l’ex tronista a Novella 2000 ha fatto chiarezza sulla situazione, confermando che tutto procede a meraviglia tra lui e Ivana. Queste le sue dichiarazioni:

“Tra Ivana e me non c’è alcun problema, anzi, oggi ci amiamo più che mai. Come sempre girano tante fake news, ci sono abituato. Quando si è personaggi pubblici, tutti sono liberi di esprimere ciò che vogliono. Sul nostro ‘allontanamento’ momentaneo, la verità è un’altra. Durante il lockdown ho riflettuto molto sulla mia vita, sul mio lavoro e sul mio futuro. Ho deciso di riprendere a studiare all’Università. Prima di diventare un personaggio pubblico, ero iscritto a Odontoiatria, che però richiedeva la frequenza obbligatoria. Per lavoro non ho più potuto frequentarla, ma ho sempre continuato a pagare le tasse. Adesso ho deciso di riprendere quel percorso. Ho il massimo dei voti, amo anche quella professione. Così ho lasciato Milano, per trasferirmi a Bologna per l’Università. Ma con Ivana è tutto a posto”.

In queste ore però proprio Ivana Mrazova è finita al centro dell’attenzione per un episodio che sta facendo divertire il web. Mentre era impegnata a fare una storia su Instagram infatti, la modella è inciampata ed è così caduta dalle scale. Come se non bastasse Ivana ha continuato a registrare il momento, ed ha anche deciso di pubblicarlo sui social! Ecco il video epico che sta facendo il giro del web e che sta facendo divertire gli utenti:

Ivana Mrazova che cade dalle scale mentre fa una IG stories è tutto quello che vorrai vedere oggi✈✈ #GFVIP pic.twitter.com/NJpFaxIXfZ — Sasy🎈 (@robynspower) December 23, 2020

Fortunatamente Ivana sta bene, e nonostante la caduta dalle scale lei stessa ha riso dell’incidente, ed ha invitato i fan a prestare attenzione!