Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7

Ivana Mrazova a Sanremo

La scorsa settimana a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stata Ivana Mrazova. La modella come sappiamo per anni è stata la fidanzata di Luca Onestini, tuttavia da diverso tempo i due hanno annunciato la rottura, pur restando in ottimi rapporti. Lo scorso lunedì così Ivana è arrivata in casa come ospite speciale del reality show, e all’interno del programma ha ritrovato proprio Luca. I due in questi giorni così si sono nuovamente riavvicinati e sono in molti che sperano in un ritorno di fiamma. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, rivediamo un retroscena sul passato della Mrazova che forse non tutti conoscono. Nel 2012 infatti, molto prima di partecipare al Grande Fratello Vip, Ivana ha condotto il Festival di Sanremo, al fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo.

Qui per ricordavi che Ivana prima del #gfvip ha presentato Sanremo pic.twitter.com/Hwm6DhNIq4 — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) February 13, 2023

Nel mentre in questi giorni tra Luca Onestini e la modella c’è stato uno scontro, per via di quanto accaduto durante la serata baci. La Mrazova infatti, per gioco, ha dato un bacio ad Andrea Maestrelli, ma l’accaduto non è andato a genio all’ex tronista, che ha così sbottato. Poco dopo però tra i due c’è stato un confronto di chiarimento, e Onestini ha affermato: “Nella vostra testa io devo stare zitto, accettare tutto? Io rido sempre, però dietro a questi sorrisi c’è dell’altro. Qualcosa di bello anche io me lo merito, penso. O no? Evidentemente no”.

Non è mancata la replica di Ivana Mrazova, che ha dichiarato: “Ma che c***o stai dicendo? Ma certo che sì. Capisco i tuoi occhi che cambiano da così a così, come i miei, più di chiunque altro. Ti conosco, capito? Magari altra gente non ti conosce. Vede sempre un Luca allegro che urla che si diverte e basta. Ogni tanto ti vedo felice e quello mi piace. Però è come se cerchi di nascondere magari il fatto che stai male. Tipo quando hai detto che abbiamo riprovato più volte ho visto anche che hai detto che abbiamo chiuso, è come se lo volessi mettere da parte come ho fatto io, per non soffrire, per non tirare fuori, invece si devono affrontare le cose anche se non hai voglia perché non fa bene. Fa male no?”.

Dopo un lungo chiarimento tra Luca e Ivana è però ritornato il sereno, e in molti si chiedono già cosa accadrà tra i due nei prossimi giorni.