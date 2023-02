NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2023

GF Vip 7

Alfonso Signorini rimprovera Oriana Marzoli in diretta per aver sputato sulla foto di Antonino: ecco cosa è accaduto.

Le parole di Alfonso Signorini

Poco fa nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini ha ripreso duramente Oriana Marzoli. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo l’ingresso di Martina Nasoni ha scombussolato gli equilibri della casa. In particolare l’ex gieffina si è scontrata non solo con Daniele Dal Moro, ma anche con l’influencer, che nel mentre si è riavvicinata all’ex tronista di Uomini e Donne.

Questa sera tra i tre, dopo giorni di tensioni, c’è stato un acceso confronto, e ben presto i toni si sono scaldati. Inizialmente così proprio Alfonso Signorini ha invitato i Vipponi, e in particolare Oriana Marzoli, a non usare certi termini, ma quando la lite tra l’influencer e Martina Nasoni ha superato i limiti il conduttore è stato costretto a intervenire. Signorini ha così rimproverato Oriana, menzionando un episodio accaduto in casa poche ore fa, quando la Marzoli ha strappato una foto di Antonino sputandoci sopra. Queste le dichiarazioni di Alfonso in merito:

“Oriana guarda che non è cattivo dire ‘ciao’, ma è molto cattivo sputare sulla foto di Antonino e calpestarla sotto i piedi. Non è un bel gesto Oriana, mi dispiace. Si può essere simpatiche senza essere cattive. In quel caso sei stata antipatica e cattiva, lasciatelo dire”.

Alfonso Signorini rimprovera Oriana Marzoli in diretta

Le parole di Alfonso Signorini sono state condivise da gran parte del web, che non ha trovato bello il comportamento di Oriana. Ma cosa accadrà tra la Marzoli e Daniele Dal Moro nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.