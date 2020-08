J-Ax: età, altezza, vita privata, figlio, moglie e Instagram

1 J-Ax biografia età e altezza

Chi è J-Ax? Pseudonimo di Alessandro Aleotti, ha un’altezza pari a 1 metro e 83 centimetri. Nasce a Milano il 5 agosto 1972.

La carriera in campo musicale ha inizio nel 1992, all’età di 20, grazie agli Articolo 31. Il gruppo, poco dopo, pubblica il primo singolo È Natale (ma io non ci sto dentro) e rilascia il disco Strade di città l’anno seguente. La band continua a ottenere un grande successo fino ad arrivare al 2006, anno in cui il cantante decide di intraprendere una carriera da solista. Infatti, in quel periodo esce il primo album intitolato Di sana pianta, anticipato dalla canzone S.N.O.B. Altri singoli di successo sono Ti amo o ti ammazzo e Piccoli per sempre. Intanto, mentre collabora con artisti come Marracash e Gué Pequeno, registra il brano Amici un cazzo. L’artista scrive anche un pezzo per la colonna sonora del film Ti stramo.

Il 2009, invece, vede collaborare J-Ax con Pino Daniele all’album Electric Jam e rilascia il disco Rap’n’Roll. Sempre in quell’anno, poi, canta alcuni versi del brano Domani 21/04.09 nell’ambito del progetto “Salviamo l’arte in Abruzzo“, a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Aquila. Nel 2010 presenta i Trl Awards, dove si esibisce insieme a Neffa, dando vita ai Due di Picche. Dal 2013, invece, entra nel cast di The Voice Italia in qualità di coach. Tre anni più tardi inizia la collaborazione con Fedez. I due pubblicano i singoli Vorrei ma non posto e Assenzio, con la partecipazione dei The Kolors e Levante. Di lì a poco esce il disco Comunisti col Rolex.

Più recentemente esce una raccolta delle canzoni di maggior successo degli Articolo 31. Inoltre J-Ax prende parte a progetti di altri colleghi come Ermal Meta, Chiara e Tormento. Infine, nell’estate del 2019 rilascia Timberland Pro e Ostia Lido.