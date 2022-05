J-Ax rivela il motivo per cui sono finiti i rapporti con Fedez

1 J-Ax parla della fine dei rapporti con Fedez

Anni fa J-Ax e Fedez avevano un grande rapporto di amicizia e di lavoro, poi tutto è finito. Per molto tempo sono state fatte ipotesi, illazioni, sono circolate voci e ne abbiamo davvero sentite di tutti i colori. Cosa è successo ai due rapper? Perché non lavorano più insieme e in generale non hanno più rapporti?

Come detto, le ipotesi sono state tante e i diretti interessati non sono mai scesi nei particolari. Quindi non abbiamo mai saputo i reali motivi che li hanno portati ad allontanarsi e prendere due strade diverse. Oggi, dopo molto tempo, J-Ax ha parlato di questo divorzio. Lo ha fatto nel podcast One More Time con Luca Casadei. Come riporta Biccy.it, il rapper è sceso meglio nei dettagli sulla vicenda.

“Tra noi prima del business c’è stata un’affinità reale e artistica. Lui mi colpì facendomi i complimenti per il disco Domani Smetto. Poi ci ha unito anche l’amore per il punk rock. Lui a differenza di tanti è uno che vuole spaccare il sistema.

Lui mi disse ‘dai facciamoci tutto noi, finanziamoci noi le cose e le idee’. Poi ho provato a fare l’imprenditore con Fede, però mi fa schifo. All’inizio ero convinto di poterlo fare, guardavo anche i miei idoli americani che lo fanno da sempre e anche con dei successi. Però non fa per me, davvero. Soltanto il pensiero di alzarmi per andare in una riunione a discutere di un contratto che non è il mio mi pesa. Ok i soldi, ma non mi piace”.

A quanto pare, tra J-Ax e Fedez non c’è stato nessun litigio personale, ma la scelta sarebbe dipesa proprio dall’ex degli Articolo 31 per una questione di responsabilità a cui lo portava questo nuovo ruolo. Ecco cosa ha raccontato…