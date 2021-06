1 Le parole di Jamie Lynn Spears

Nelle ultime ore, a seguito del caos mediatico scaturito, a parlare per la prima volta di Britney Spears è stata sua sorella Jamie Lynn. Come è ormai noto la celebre pop star dopo anni di silenzio qualche giorno fa è stata finalmente ascoltata in tribunale e la verità emersa è stata agghiacciante. La cantante infatti ha fatto delle specifiche accuse a suo padre, alla sua famiglia, e a tutto il suo team, colpevoli di averle tolto ogni tipo di libertà. Nel mentre alcune ore fa proprio Jamie Lynn sui social ha deciso di dire la sua, e dopo essere scoppiata in lacrime ha parlato di quanto accaduto e della situazione in cui si trova attualmente Britney. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Mi prendo qualche minuto per chiarire alcune cose. Non l’ho fatto prima perché pensavo che mia sorella potesse parlare per sé stessa dicendo quello che aveva bisogno di dire pubblicamente. Quella era la cosa giusta da fare. Però adesso che lei ha parlato chiaramente e ha detto quello che pensava di dire, posso parlare. Da quando sono nata ho sempre amato e supportato mia sorella. Al di là tutte le cavolate lei è la mia sorella. Non mi importa se farà un bambino nel mezzo a nulla o se tornerà a dominare il mondo come ha sempre fatto. Perché non ho nulla da perdere o guadagnare in ogni caso. Questa situazione non mi cambia nulla. Io sono sua sorella, che è preoccupata per la sua felicità”.

E ancora Jamie Lynn Spears aggiunge:

“Forse non l’ho supportata pubblicamente con gli hashtag. Ma l’ho supportata molto prima che nascessero gli hashtag. Questi sono i veri fatti. Io al pubblico non devo nulla, perché mia sorella sa che io la amo e la supporto. Ricordate che io non sono la mia famiglia, sono Jamie Lynn e parlo per me stessa. Sono così fiera di lei perché ha usato la sua voce. Sono così fiera che abbia chiesto di cancellare tutto, io le avevo consigliato di farlo anni fa. Non in pubblico, ma in una conversazione privata. Fiera che abbia fatto questo passo. Qualsiasi cosa vorrà fare per essere felice io la supporterò al 100% perché amo e amerò sempre Britney”.

Tuttavia gli stessi fan di Britney dopo aver ascoltato le parole di Jamie Lynn Spears hanno immediatamente intuito che qualcosa non quadrava. Nel corso della sua testimonianza infatti la pop star ha fatto accuse specifiche a tutta la sua famiglia e le sue dichiarazioni sbugiarderebbero così sua sorella. Andiamo a rivedere le sue affermazioni a riguardo.