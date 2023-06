NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2023

La scalata di Jared Leto non passa inosservata

In questi giorni ad arrivare a Milano è stato nientemeno che Jared Leto. Il cantante infatti è tornato nel nostro paese per promuovere il nuovo album dei Thirty Seconds to Mars It’s the end of the world but it’s a beautiful day, che vedrà la luce il 15 settembre. Il disco, anticipato dai singoli Stuck e Life is Beautiful, arriva a 5 anni dall’ultimo progetto della band, America, e senza dubbio è attesissimo da tutti i fan. Jared così poche ore fa è stato ospite a Radio Deejay, e nel corso della chiacchierata ha raccontato di essere appassionato di sport avventurosi. In particolare Leto adora le arrampicare, che di solito pratica con l’amico Alex Honnold, e in merito ha affermato:

“Ho bisogno di arrampicarmi, dovrei trovare un palazzo da scalare anche qua a Milano. […] Proprio ieri nei ricordi del telefono c’era una foto di 8 anni fa, il giorno in cui io e Alex ci siamo incontrati. Abbiamo scalato insieme in più occasioni, una delle ultime al Parco nazionale di Yosemite in California”.

Dopo la fine dell’intervista però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha fatto discutere il web. Jared Leto infatti ha deciso di arrampicarsi sul Castello Sforzesco, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della città, senza alcun tipo di attrezzatura o protezione. Vestito con t-shirt e un jeans nero, il cantante ha dato il via alla sua scalata, e naturalmente in pochi minuti il video del momento ha fatto il giro del web.

Nel mentre Jared ha anche parlato del nuovo album che arriverà a settembre, e in merito ha affermato: “L’album è iniziato al principio della pandemia, quando eravamo tutti chiusi in casa. Un momento buio e stimolante allo stesso tempo. Io e mio fratello abbiamo iniziato a esplorare pensieri diversi, idee diverse, sentimenti diversi. È molto facile vedere le notizie che mostrano tutto quello che c’è di terribile nel mondo, ma è altrettanto semplice vedere la bellezza della vita. Quindi volevamo ci fossero entrambi i concetti nel disco”.