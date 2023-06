Maria De Filippi in bianco al funerale di Silvio Berlusconi: ecco perché

NEWS

Debora Parigi | 14 Giugno 2023

La scelta di Maria De Filippi di vestirsi di bianco al funerale è legata a Silvio Berlusconi

Abbiamo seguito con attenzione i funerali di Stato di Silvio Berlusconi a cui hanno partecipato non solo famiglia e amici, ma anche tantissimi volti della TV comunque legati ai suoi programmi e alle reti Mediaset da lui fondate. A spiccare è stata Maria De Filippi, seduta in seconda fila accanto a Silvia Toffanin mostrandole vicinanza e affetto.

Sicuramente molti avranno notato l’outfit scelto dalla nota conduttrice televisiva. Indossava, infatti, una camicia bianca. E ha dato sicurmente nell’occhio visto che ai funerali si tende sempre a vestirsi di nero o comunque a indossare colori scuri. Ma potrebbe esserci un significato molto importante dietro questa scelta particolare della De Filippi e sarebbe legata proprio a Silvio Berlusconi.

Durante lo speciale di Canale 5 la giornalista Elena Guarnieri, collegata in diretta da Piazza del Duomo di Milano, ha raccontato un aneddoto dell’ex Presidente del Consiglio inerenti il modo di vestirsi. Si tratta di una frase che lui spesso diceva agli altri, in particolare alle donne. E proprio la giornalista ha raccontato che se lo è sentito dire lei stessa più volte dal Cavaliere.

“Silvio Berlusconi è sempre stato attento ai particolari, come noi sappiamo. Avete visto Maria De Filippi in bianco? Una cosa che diceva sempre Silvio Berlusconi era: ‘vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce’. Mi fa sorridere questa cosa perché io me la sono sentita dire tante volte. Quindi la De Filippi bionda e vestita in bianco credo che l’abbia fatto pensando a lui. Perché sapeva che a lui piaceva”.

"Silvio Berlusconi diceva sempre 'vestitevi di chiaro e se potete i capelli biondi, perché il nero non fa passare la luce' Avete visto Maria De Filippi vestita di bianco, credo che l'abbia fatto pensando a lui" #Berlusconi #specialetg5 #SilvioBerlusconi pic.twitter.com/1DPAtNRkVD — #CiaoSilvio 🇮🇹 (@Boomerissima) June 14, 2023

Quindi è davvero molto probabile che la De Filippi abbia voluto indossare un capo bianco, proprio per fare un ultimo regalo a Silvio Berlusconi.