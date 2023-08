NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Jennifer Aniston

Il trattamento di bellezza di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston quando si parla di bellezza è fermamente certa che non esistano limiti. Di alcun tipo. Di recente l’amata attrice ha posato per la copertina del Wall Street Journal.

Nel corso della chiacchierata Jennifer Aniston ha ammesso che per apparire sempre giovane proverà quasi tutto. In quel “tutto” è compreso anche un trattamento beauty davvero molto particolare che al suo interno contiene un ingrediente davvero inusuale.

L’attrice diventata popolare per il ruolo di Rachel Green in Friends ha confessato che un’estetista le ha suggerito un trattamento molto curioso. Per tenere sempre in forma il suo viso a Jennifer Aniston è stato consigliato di utilizzare un prodotto a base di sperma di salmone. Lei ne è rimasta incuriosita.

Si tratta di un ingrediente coreano e viene offerto nelle spa mediche. L’intento di questo prodotto è quello di produrre più collagene, aumentare il cambio cellulare e migliorare la pigmentazione e infiammazione. Per chi non lo sapesse poi pare che lo sperma di salmone sia stato utilizzato anche per la creazione della plastica ecologica, più comunemente conosciuto come idrogel.

Ma torniamo al trattamento di Jennifer Aniston. Avrà funzionato? L’attrice ha detto di aver provato con incredulità, tanto da avere fatto delle domande precise a riguardo. Spinta dalla curiosità ha voluto fare un tentativo. Quindi si è armata di coraggio e ha fatto una prova. A quanto pare, però, pare non sia rimasta per niente soddisfatta e quindi ha preferito attenersi alla sua abituale beauty routine.

Senza particolari segreti, Jennifer Aniston ha detto che si fa iniettare di settimana in settimana, dei sieri a base di peptidi anti-invecchiamento. Contenta di come risulta la sua pelle ha dichiarato che secondo lei sarebbe la svolta! Poi dato che svolge anche il ruolo di Chief Creative Officer nell’azienda di integratori Vital Proteins: “Aggiungo i peptidi di collagene di Vital Proteins nella tazza di caffè o nel frullato del mattino”.