NEWS

Andrea Sanna | 28 Marzo 2023

Fedez

Il provino di Fedez

A Muschio Selvaggio Fedez durante la puntata numero 114 ha avuto modo di fare quattro chiacchiere con l’amico ritrovato Fabio Rovazzi. Pensate, i due non si parlavano da cinque anni circa, se non qualche saluto qua e là. Tra una battuta e un’altra il marito di Chiara Ferragni ha fatto una rivelazione clamorosa! Il cantante ha raccontato che avrebbe potuto recitare accanto a due stelle del cinema come Jennifer Aniston e Adam Sandler nel film Murder Mystery.

Il provino, però, non è andato come previsto ed è stato scartato. Al suo posto, infatti, nella trama della pellicola vediamo Luis Gerardo Méndez. Fedez durante la trasmissione online ha voluto condividere questo episodio con Rovazzi e i fan all’ascolto, svelando: “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una sala, mi da una pistola finta e mi dice toh, ‘recita’!”, ha spiegato ridacchiando.

A quanto pare la performance di Fedez non ha trovato il gradimento della selezionatrice. Curioso Rovazzi però ha chiesto: “E come è andata?”, speranzoso di ricevere chissà quale risposta. “Mah, secondo me ho fatto un figurone”, ha ribattuto Fedez, ricordando il provino fatto a Hollywood.

Così il cantante ha di fatto fornito ulteriori dettagli, spiegando appunto si trattasse di un ruolo nel film accanto ai due amatissimi attori. Ma non solo perché sempre Fedez nel corso del suo racconto ha spiegato anche quale parte nello specifico gli è stato chiesto di interpretare:

“Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!”, ha proseguito Fedez divertito, sotto l’occhio attento di Fabio Rovazzi che ha ascoltato il racconto. Tra le storie di Instagram, come mostrato nel video sottostante, sempre Fedez ha ripercorso in breve l’accaduto, mostrando lo spezzone nel film in cui avrebbe dovuto interpretare una parte.

Fedez racconta del suo provino scartato per un film di Netflix pic.twitter.com/9nAWjvWhsB — disagiotv (@disagio_tv) March 28, 2023

E voi conoscevate questo retroscena della carriera di Fedez e della “mancata” parte nel film Murder Mystery?