Nicolò Figini | 23 Agosto 2023

Costanza Caracciolo si è messa a piangere durante un’intervista pensando a come ha avuto inizio la carriera a Striscia la Notizia

Il pianto di Costanza Caracciolo

Di recente Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la Notizia, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera. Durante la chiacchierata ha toccato diversi temi e tra questi anche l’inizio della sua carriera. La sua passione per la danza è nata quando aveva solo 5 anni e nel momento in cui lesse dei provini per il programma di Antonio Ricci volle subito partecipare.

I suoi genitori, però, avevano in mente un destino diverso per lei. In quel momento scoppiò a piangere e il nonno le promise che l’avrebbe accompagnata lui. Raccontando questo aneddoto si è molto commossa:

“Avevo letto di un provino ad Acireale. Eravamo a tavola, di domenica, e lo dissi ai miei: mi risposero che nel mio futuro c’era l’Università.

Scoppiai a piangere e allora mio nonno Franco promise che a quel provino mi avrebbe portata lui. Se oggi sono felice, ho una famiglia bellissima è grazie a lui”.

Costanza Caracciolo afferma di essersi presentata al provino con gli occhi rossi dopo aver pianto e pensava che non ce l’avrebbe mai fatta. Arrivata alla semifinale di Chioggia, si ritrovo davanti a un ex equo con una ragazza veneta. A salvarla fu Sandra Milo, la presidente della giuria. Ecco come è riuscita a realizzare il suo sogno insieme all’ormai amica Federica Nargi:

“Abbiamo fatto le vacanze a Formentera, i nostri mariti sono amici e le bambine hanno la stessa età. L’altra sera si sono esibite davanti a noi: sembravamo io e lei. Striscia la Notizia è stata una grande famiglia.

Ci hanno educate, non potevamo fare nulla se non era approvato. Questo mi ha insegnato a dire di no, la giungla era fuori”.

Seguiteci per tante altre news.