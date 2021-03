1 Jennifer Lopez è tornata single

Era il 2016 quando Jennifer Lopez ufficializzava la sua relazione con Alex Rodriguez, uscendo così allo scoperto. Fin da subito l’amore tra la cantante e l’ex giocatore di baseball è finito al centro dell’attenzione mediatica, e quando nel 2019 è arrivata una romantica proposta di matrimonio, i fan sono letteralmente impazziti. Tuttavia le nozze per ben due volte, anche a causa della pandemia, sono state rimandate, e qualche ora fa inaspettatamente è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole. Come riporta una fonte anonima vicina alla coppia a TMZ infatti pare che Jennifer e Alex si siano ufficialmente lasciati! Ecco quanto si legge sul sito, come riporta Biccy:

“La nostra fonte affidabile ci ha detto che si sono lasciati venerdì. I due avevano iniziato la pianificazione del matrimonio prima che arrivasse la pandemia all’inizio del 2020, ma ovviamente il Covid ha gettato al vento i loro piani. Lei adesso è nella Repubblica Dominicana per girare un film, mentre lui è a Miami. In ogni caso possiamo affermare che non stanno più insieme. Per la Lopez adesso è tempo di concentrarsi sulla sua carriera”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati e al momento non sembrerebbe essere possibile un riavvicinamento. Ma cosa è accaduto e perché la coppia ha preso strade diverse? Stando a quello che si legge su alcuni media americani, sembrerebbe che l’ex giocatore di baseball avrebbe una relazione con Madison LeCroy, una giovane star dei reality americani. L’indiscrezione aveva fatto il giro del web già qualche settimana fa, tuttavia le voci erano state smentite da alcune fonti anonime.

Che sia dunque la LeCroy la causa della fine dell’amore tra la Lopez e Rodriguez? Non resta che attendere per saperne di più in merito.