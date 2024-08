Solo martedì Jennifer Lopez depositava i documenti per la richiesta di divorzio dal marito Ben Affleck. Ora due fonti hanno parlato e rivelato cosa sarebbe successo: “Lui scontroso”; “Lei ossessionata dalla fama e dai social”.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato

Non solo i Ferragnez! Anche Jennifer Lopez e Ben Affleck sono sotto l’occhio del ciclone. Nei giorni scorsi è emersa la notizia secondo cui JLo ha depositato le carte per la richiesta di divorzio da suo marito. Da diverso tempo circolavano dei rumor sulla crisi e non erano mancate anche ipotesi sui motivi che li avrebbero portati poi a questa scelta.

A rivelare cosa sarebbe successo sono delle fonti vicine a Jennifer Lopez e Ben Affleck che, al Daily Mail, hanno svelato le ragioni che avrebbero portato i due a porre fine al matrimonio. Ma andiamo per ordine. Chi ha parlato e preso le parti della popstar ha raccontato che dietro l’addio dei Bennifer ci sarebbe il “caratteraccio” dell’attore.

Stando alla voce in questione Jennifer Lopez avrebbe “fatto di tutto per mandare avanti la relazione”. Questo però sarebbe stato impossibile a causa dell’atteggiamento “scontroso, egoista e impossibile da accontentare” di Ben Affleck. Pare fosse diventato complicato stargli accanto. Pare che anche gli amici abbiano spesso sottolineato questo comportamento e quanto fosse spesso negativo come persona. JLo avrebbe provato in più occasioni a sollevare il morale a suo marito e spesso pare abbia cercato di farsi forza, ma pare stesse diventando impossibile:

“Quando lei ha detto ‘ok basta finiamola’, lui non ha lottato per farle cambiare idea. È molto delusa e triste, Ben non le ha dato alcun segno di voler continuare il loro matrimonio. Adesso lei deve solo pensare a sé stessa e a riprendersi. Però sa bene che se il matrimonio è finito è perché il carattere di lui era peggiorato moltissimo”, ha aggiunto chi ha parlato in difesa di Jennifer Lopez.

La versione di Ben Affleck: parla la fonte

Ma non è finita! Perché un insider a favore di Ben Affleck al Daily Mail ha raccontato una versione totalmente diversa. Secondo quanto ripreso pare che quanto si dice in giro sull’attore sarebbero solo frottole. Ma su Jennifer Lopez ha avuto parecchio da ridire e ha parlato di lei come una persona che sarebbe “ossessionata dalla fama, dai fan, dall’adulazione del suo pubblico”. Per poi aggiungere che la stessa avrebbe perso il contatto con la realtà, dove l’attore cercava spesso di riportarla.

Peraltro pare che Ben Affleck fosse contrariato dai documentario, così come dal progetto This Is Me… Now. Entrambi non sarebbero poi andati granché bene e avrebbero scaturito diverse critiche:

“(…) Inoltre lei era fissata con i social. Tornando insieme, lui le ha detto ‘ascolta, una delle cose che non voglio è una relazione sui social media’. Poi ha capito che non era una cosa giusta da chiedere. È un po’ come se uno sposasse un capitano di navi e dicesse, ‘Beh, non voglio avere a che fare con l’acqua’. Così ha imparato a darle dei consigli e a scendere a compromessi. Ma lei non ha mai ceduto di un millimetro”.

Questi quindi i nuovi pettegolezzi e presunti motivi che pare possano rispondere alla domanda “perché Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato”.