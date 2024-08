Da quando Perla Vatiero si è lasciata con Mirko Brunetti si sono susseguiti vari rumor, l’ultimo dei quali è un avvicinamento tra l’ex gieffina e Alessio Falsone. Ecco cosa ha dichiarato quest’ultimo.

Alessio Falsone e il rapporto con Perla Vatiero

Chi ha seguito con passione l’ultima edizione del Grande Fratello sicuramente si ricorderà dell’amicizia che è nata tra Perla Vatiero e Alessio Falsone. I due ex coinquilini si sono avvicinati molto e hanno stretto un rapporto che ha appassionato i fan. Infatti qualcuno li avrebbe voluti vedere insieme, anche se alla fine la gieffina ha deciso di tornare insieme a Mirko Brunetti, mentre l’altro si è frequentato con Anita Olivieri.

In queste ultime ore sul web si è diffuso un rumor secondo il quale Alessio avrebbe scritto alla Vatiero. Inoltre pare che si commentino anche le Instagram Stories a vicenda e tutto ciò ha fatto sì che nascesse il pensiero che tra loro possa nascere un sentimento romantico.

A rompere il silenzio è stato proprio Alessio Falsone, il quale ha registrato una Live sui social e rispondendo alle domande dei fan ha voluto mettere in chiaro la situazione. Un utente gli ha chiesto se al momento si sente con Perla e lui ha replicato:

“Ogni tanto ci commentiamo le Storie. Ma oggi non mi sento con nessuna ragazza in particolare, sono single”.

In seguito qualcuno ha commentato che con Perla avrebbe formato una bella coppia e Falsone si è limitato a dire: “Eh vabbè, forse in un’altra vita“. Tutto questo dovrebbe mettere un punto alle voci di corridoio che vorrebbe i ‘Falsiero‘ realtà, in quanto tra loro pare esserci nulla più che una bella amicizia.

Probabilmente l’ex gieffino vuole starle vicino in questo momento doloroso, dopo la separazione da Mirko Brunetti, perché tiene a lei e non vuole vederla soffrire troppo.