Secondo alcune indiscrezioni del Daily Mail, alla fine dell’estate ci sarà l’annuncio di divorzio di Jennifer Lopez e Ben Affeck. Ma non solo, il magazine statunitense ha rivelato anche quali sarebbero le vere cause della separazione della coppia che aveva fatto sognare i fan.

Le cause della separazione di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Da molti mesi si parla di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, i cosiddetti Bennifer. Le voci sempre più insistenti sono diventate piano piano una realtà poiché i due non si stanno mostrando praticamente più insieme. E addirittura lei era in vacanza in Costiera Amalfitana da sola. A questo aggiungiamo la loro villa messa in vendita di recente.

Adesso il Daily Mail ha lanciato una nuova notizia e cioè che presto arriverà l’annuncio del loro divorzio. In pratica i due faranno una dichiarazione congiunta che è attesa per la fine dell’estate, a settembre più meno quindi. Pare che nel comunicato saranno riferiti i motivi di questa separazione che però sarebbero diversi da quelli reali.

E proprio il Daily Mail ha parlato di cosa ci sia realmente dietro alla fine di questa relazione. Ovviamente noi riportiamo le loro indiscrezioni, quindi prendete la notizia come tale. In pratica ciò che ha portato alla rottura di Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero sostanzialmente l’alcol e i soldi e vi spieghiamo in che termini.

A quanto pare uno dei punti di maggiore attrito nella coppia sarebbe stata la decisione di Jennifer Lopez di collaborare con un noto marchio di alcolici per creare una sua linea di drink. La scelta non sarebbe stata gradita da Ben Affleck che, come sappiamo, ha lottato a lungo con la sua dipendenza da alcol. Ad aggravare il tutto ci sono anche le dichiarazioni della cantante che ha affermato di non disdegnare un drink per rilassarsi. Questo avrebbe portato il marito a sentirsi tradito e incompreso.

Un altro motivo della tensione tra i due sarebbe legato ai soldi e più specificatamente all’investimento fatto da JLo per il suo documentario e per l’ultimo disco. Il docu-film ha avuto uno scarso successo portando quindi la cantante a una perdita economica. Ben, dal canto suo, avrebbe visto nel progetto un’eccessiva intrusione nella loro vita privata e un eccessivo impegno finanziaro.

Aggiungiamo a questo l’acquisto della già citata villa per 60 milioni di dollari, considerata troppo costosa e appariscente dall’attore, mentre la cantante credeva che potesse soddisfare entrambi. E poi c’è tutta la questione privacy: lui avrebbe preferito una vita più intima e riservata, mentre lei voleva apparire sempre insieme a eventi, su red carpet ecc.

Insomma, il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck è praticamente giunto al termine. E noi qui siamo solo ad aspettare il loro comunicato ufficiale.