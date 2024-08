La popstar Jennifer Lopez ha preso una decisione drastica dopo il divorzio con l’ormai ex marito Ben Affleck. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Jennifer Lopez, la drastica decisione

In questi giorni tiene banco la notizia del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La cantante ha deciso di chiudere per sempre il matrimonio, durato appena due anni, con il marito e noto attore. Per tale ragione ha depositato le carte per ufficializzare il tutto. Ma non è finita qui, perché alcune fonti vicine entrambi hanno rivelato anche i presunti motivi che avrebbero portato al distacco tra i due.

E se pensate sia finita qui, vi sbagliate di grosso. Jennifer Lopez pare essere talmente tanto determinata dal voler chiudere il matrimonio con Ben Affleck da voler “cancellare” il cognome del marito, dopo averlo adottato tra mille polemiche. Come detto nei giorni scorsi la cantante ha presentato la domanda per porre fine alle nozze con l’attore, ma stando a quanto si apprende da TMZ, nei vari fogli legali nella casella in cui si domanda che il cognome legale d’ora in poi sia quello della nascita e non più Jennifer Lopez Affleck, come fino a poco tempo fa.

La scelta di assumere il cognome del suo ormai ex marito era nata a sorpresa dopo il matrimonio a Las Vegas. L’annuncio aveva lasciato interdette molte persone, specialmente donne. Adesso però dopo la rottura Jennifer Lopez è tornata sui suoi passi e alle origini. Esattamente avvenuto nel 2022, anche stavolta la decisione sta facendo piuttosto chiacchierare!

Jennifer Lopez e Ben Affleck dunque non sono più una coppia per il dispiacere dei tanti fan che hanno sempre creduto nel loro amore e festeggiato quando hanno saputo delle nozze. Ora i “Bennifer” hanno però scelto di prendere delle strade separate. Ci sarà l’ennesimo colpo di scena, come già ci hanno abituati? Staremo a vedere! Per ora però sembra essere utopia!