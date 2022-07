Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati?

I media americani, a partire da TMZ ne sono certi: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Secondo la stampa locale la cantante e l’attore si sarebbero uniti in matrimonio, ma il tutto si sarebbe svolto in gran segreto. Ecco quanto emerso dal sito, come avevamo già parlato un mese fa:

“Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati e l’hanno fatto come una coppia di ragazzi che cercano di fuggire, dicendo “Lo voglio” nel deserto. Secondo i documenti del tribunale, ottenuti da TMZ, la coppia ha ottenuto una licenza di matrimonio nella contea di Clark, NV. Una fonte collegata ai Bennifer ha detto a TMZ che si sono infatti sposati e la licenza è un segnale che ora sono marito e moglie”.

Le voci non sono state in alcun modo confermate dai diretti interessati ma, in base a quanto trapela, avrebbero pronunciato il fatidico sì dopo il dietrofront nel 2003 (a causa di troppa pressione mediatica) per poi lasciarsi l’anno successivo. Una notizia che sconvolse tutti in quel periodo. Stavolta però sembra che Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra non abbiano avuto alcun ripensamento, anzi!

Sempre in base a quanto si legge sul sito pare che la cerimonia si sia tenuta presso il Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia, con una cerchia di ospiti limitati, un qualcosa di più intimo insomma. Ai presenti, tra loro anche l’ex di lei Marc Anthony, così come agli addetti ai lavori pare che Jennifer Lopez e Ben Affleck abbiano chiesto di firmare un accordo di riservatezza. Gesto compiuto affinché il pettegolezzo non trapelasse in alcun modo. Allora come si è arrivati a queste informazioni? Vi chiederete giustamente.

A diffondere il gossip che Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati sarebbero stati coloro che vivono nei pressi del lussuoso resort. Alcuni di loro hanno avuto dei dubbi nel vedere un via vai di macchinoni entrare e uscire dal luogo dell’evento e il fatto che sia rimasto chiuso al pubblico per dei giorni. Questo ha dunque destato dei sospetti.

Come dicevamo al momento né Jennifer Lopez né Ben Affleck hanno confermato o smentito la notizia. Non è escluso, però, possano intervenire per fare chiarezza una volta per tutte. I social alla notizia sono esplosi e i fan dei Bennifer sperano non si tratti di una bufala!

