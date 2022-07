La verità di Lory Del Santo

L’Isola dei Famosi ha rischiato di farli dividere, ma il loro amore è stato più forte di tutto, anche se ci vorrà del tempo per rimediare agli errori. Le settimane sono trascorse dopo la fine del reality e oggi ci si chiede: come vanno le cose tra Lory Del Santo e Marco Cucolo? In questi giorni anche Dagospia ha approfondito la questione spiegando come in realtà al momento siano divisi.

Come già preannunciato dalla stessa Lory Del Santo, infatti, ha raggiunto gli Stati Uniti per vedere suo figlio, mentre Marco Cucolo si trova qui in Italia. Ecco quanto trascritto da Dagospia e riportato anche da Biccy:

“Ma Lory Del Santo e Marco Cucolo si sono lasciati? Il mondo del gossip web si sta interrogando sugli sviluppi. In realtà Lory è partita per gli Stati Uniti per stare insieme ai figli questa estate lasciando Marco in Italia che intanto dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico di colecisti. Secondo chi li conosce bene, non si lasceranno mai“.

Adesso la stessa domanda è stata girata alla diretta interessata. Lory Del Santo è stata ospite di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli. La regista ha rivelato che tra lei e l’ex naufrago non c’è stata alcuna rottura come alcuni credono e che le cose vanno per il meglio: “Certo è tutto ok tra noi. Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono“.

Dunque pare che dopo l’intervento chirurgico Marco Cucolo raggiungerà gli States per trascorrere del tempo con la sua amata Lory Del Santo. Altro segnale quindi di come la crisi delle scorse settimane possa dirsi abbondantemente superata. Tra l’attrice e il suo compagno dunque l’amore procede nel migliore dei modi.

