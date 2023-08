NEWS

Andrea Sanna | 13 Agosto 2023

Jennifer Lopez

Crisi tra Ben Affleck e JLo?

Basta davvero poco per scatenare il gossip intorno a JLo e Ben Affleck. E non è la prima volta che accade da quando i due si sono sposati. La coppia, come noto a tanti, ora si trova in Italia. Ma a differenza di quello che si potrebbe pensare, stanno trascorrendo le vacanze separate. Nulla di strano, ovvio, ma quel che basta per far parlare la stampa di tutto il mondo.

La popstar si trova tra Capri e Costiera Amalfitana si sta godendo il relax insieme ad amici e collaboratori. L’attore invece è in Toscana con i figli e l’ex Jennifer Garner per festeggiare i 51 anni. Da qui il dubbio di una ipotetica crisi tra JLo e suo marito. ma sarà davvero così?

Il magazine Page Six ha pubblicato delle foto di Ben Affleck a Firenze, dove sta passando del tempo con i figli in vista del compleanno del 15 agosto. Dopo essere rimasto per mezz’ora circa con la sua ex, si è congedato. Un clima di cordialità tra i due che ha lanciato i campanelli d’allarme.

Nel frattempo, come dicevamo, JLo dopo gli impegni lavorativi negli States ha raggiunto l’Italia più o meno negli stessi giorni. Dopo la tappa a Capri, ora è in Costiera Amalfitana e non manca occasione di mostrare le sue giornate sui social, tra buon cibo e serate in musica e allegria.

Virale il video in cui mangia degli spaghetti allo scoglio e dei ravioli, così il filmato in cui si lascia travolgere dalla musica di una taverna. Insomma JLo non si smentisce mai e ribadisce in ogni modo il suo amore per il nostro Paese. Ma con Ben Affleck? Secondo i ben informati la coppia potrebbe ricongiungersi proprio per ferragosto, ma nulla è certo. Oppure rivedersi dopo.

Insomma non dovrebbe esserci motivo per parlare di rottura tra JLo e Ben Affleck. I fan fanno tutti gli scongiuri del caso.