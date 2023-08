Jennifer Lopez pazza dell’Italia (e della cucina): il video mentre gusta spaghetti e ravioli

NEWS

Debora Parigi | 12 Agosto 2023

In vacanza a Capri, Jennifer Lopez si sta godendo tutto quello che offre l’Italia e la sua cucina e non mancano le esibizioni

La vacanza di Jennifer Lopez a Capri tra cibo e canzoni

L’amore che Jennifer Lopez ha per l’Italia è davvero enorme tanto che ha deciso di tornarci ancora una volta in vacanza, sulla costiera Amalfitana per la precisione. La nota cantante, infatti, si trova a Capri come già accaduto un paio di anni fa. Sulla barca presa a noleggio si sta godendo tutta la bellezza delle nostre terre.

E per dimostrare questa grande passione per il nostro Paese, ha anche pubblicato un video per mostrare quello che ha fatto nella sua vacanza. Prima un po’ di shopping per le vie di Capri, poi un bel pranzo mangiando spaghetti e ravioli che lei ha divorato adorandoli e parlando anche un po’ di italiano.

Ma non finisce qui, perché ieri sera Jennifer Lopez ha deciso di andare nel famoso locale “Anema e Core”, ma non si è limitata a bere e mangiare. Ha infatti deciso di regalare a tutti i presenti una sua perfomance canora. Si è esibita infuocando e incantando tutti i presenti del noto ristorante. Ha cantanto prima “I Will Survive” di Gloria Gaynor, poi la sua famosa “Let’s get loud” e infine ha sorpreso con “O surdato ‘nnamorato”. Chi era presente ha detto che è stato impossibile rimanere seduti e non ballare.

Ma in tutto questo, dov’era il marito Ben Affleck? Pare che non sia con lei perché impegnato con il lavoro. E parlando proprio di questa relazione, di recente si è vociferato di alcuni regole che lei avrebbe imposto a lui per quando appunto lavora sui set. E ora c’è una novità che riguarda l’ex moglie Jennifer Garner. In pratica ci sarebbero nuove regole nel caso Affleck dovesse lavorare di nuovo con la Garner. A tal proposito, tra le varie condizioni ci sarebbe per la Lopez l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al set, il divieto di effettuare servizi fotografici o interviste promozionali congiunte e l’obbligo per Ben di tornare a casa subito dopo aver terminato le riprese.