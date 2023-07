NEWS

Andrea Sanna | 8 Luglio 2023

Jenny De Nucci

L’attacco di panico di Jenny De Nucci

Ondata di critiche (anche se c’è chi la difende) nei confronti di Jenny De Nucci, a seguito del video postato su TikTok mentre si trova al concerto di Lana Del Rey. Un suo amico, presente alla serata, ha filmato la ragazza mentre visibilmente provata piangeva e tremava.

Nel video pubblicato la De Nucci ha spiegato di aver avuto un attacco di panico, causato dalla tanta emozione essendo lei grande fan dell’artista e averla vista dal vivo dopo 5 anni dall’ultima volta in Italia. Questo il momento in questione…

Diversi utenti, tra cui molti hater, hanno cominciato a commentare il video di Jenny De Nucci. Attacco proseguito poi anche su Twitter, che ha portato l’attrice a intervenire e replicare alle critiche.

I più sostengono che nel momento in cui si ha un attacco di panico non si pensa certo di filmarlo e poi, secondo alcuni, avrebbe esagerato nell’utilizzare questa parola. Altri hanno sferrato qualche appunto anche all’amico di Jenny De Nucci: “Un amico che ti filma quando sei così instabile non ti vuole bene”. C’è anche chi le ha chiesto rispetto per le persone che soffrono di attacchi di panico.

La replica di Jenny dopo la polemica

Situazione dunque molto spiacevole per Jenny De Nucci, che voleva semplicemente condividere un momento importante per lei. A seguito delle tante accuse mosse sul suo conto, l’attrice ha fatto sapere di aver intrapreso da anni un percorso dallo psicologo, perché soffre di attacchi di panico.

Su Twitter Jenny De Nucci ha così pensato bene di intervenire: «Non ho voglia di giustificare niente perché la mia famiglia, i miei amici ed io sappiamo perfettamente cosa ho passato negli ultimi due anni. Per voi la cosa importante è solo trovare un mirino da puntare quando vi svegliate la mattina. Io a questo gioco non partecipo.

Mi sono pure sentita dire “tu non sai cosa sia un attacco di panico”, mi fate venire voglia di buttare all’aria anni di lavoro su me stessa e di terapie. Siete degli animali, mandate le persone ai limiti della sopportazione mentale con accanimenti social e vi preoccupate del benessere mentale? Curatevi sta cattiveria».

Infine Jenny De Nucci sul suo account Instagram ha parlato del periodo di terapia dallo psicologo e dei tanti passi in avanti fatti.