Nicolò Figini | 22 Marzo 2023

Cosa succede tra Ariete e l’ex fidanzata?

Su Twitter, dopo mesi di distanza, si è tornati a parlare della relazione ormai terminata tra Ariete e Jenny De Nucci. Sui social è stata pubblicata una foto della cantante mentre si bacia con quella che dovrebbe essere la nuova fidanzata. La sua ex Jenny ha risposto a un commento, il quale recitava: “Immagina lasciare Jenny De Nucci per X”. La ragazza ha replicato con una rettifica: “…per quella di cui non dovevo preoccuparmi è più appropriato”.

In questo modo ha lasciato intendere che l’altra persona era già presente nelle loro vita da prima che la storia d’amore finisse. In seguito Jenny ha anche pubblicato la copertina del libro “Le corna stanno bene su tutto” di Giulia De Lellis e ha scritto un lungo messaggio all’interno del quale ammette di aver affrontato mesi molto pesanti: “Ho lavorato sulla mia salute mentale, non mi vergogno a dire che ho sofferto parecchio. Sono fiera del mio miglioramento”.

Di lì a poco è intervenuta Ariete stessa, la quale si è lamentata del fatto che ancora dopo mesi si è tornati a parlare della sua passata relazione:

“Una si sveglia la mattina tranquilla, con la sua vita, e a caso viene bloccata. Devono arrivarle ancora, dopo mesi e mesi, frecciatine e parole di cui nessuno ha bisogno. Non aggiungerò altro, i social non li uso per questo”.

Tuttavia Ariete ha continuato a rispondere ad alcuni messaggio degli hater, la quale evidentemente sono dalla parte di Jenny De Nucci: “Smettetela di idolatrate le persone che affossano gli altri per sta bene con la loro figura social”. O ancora ha affermato: “Io non devo smentire nulla perché a nessuno di voi deve fregare un ca**o. […] Fatevi una vita, l’amica mia in primis”.

Ariete, poi, ha consigliato caldamente al web di non credere a tutto quello che viene detto sui social. Il thread di messaggi su Twitter i conclude con Jenny che smentisce una precedente affermazione di Ariete:

“Ti ho bloccata da novembre, Arianna, e lo sai perfettamente. Me lo hai appena detto in chiamata. Smettila di dire ca**ate per l’amore di Dio”.

