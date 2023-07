NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Luglio 2023

La replica di Andrea Bocelli

In queste ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica mondiale è stato nientemeno che Andrea Bocelli, “colpevole” di essere stato motivo di discussione tra Kim Kardashian e sua sorella Kourtney. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come è noto, tra le due non c’è mai stato un buon rapporto e spesso entrambe sono entrate in competizione tra loro. Le tensioni sono poi culminate quando Kourtney ha deciso di sposarsi in Italia e di avere proprio Bocelli come ospite d’onore, dopo che anche Kim aveva optato per il nostro paese e per il tenore per le sue nozze. Solo nelle ultime ore la questione è stata riportata alla luce, quando l’ex moglie di Kanye West ha raccontato l’accaduto in una delle puntate della serie The Kardashians. Queste le parole di Kim in merito:

“Mi sono sposata in Italia. Devo dire che mi hai copiata sposandoti in Italia? Chi si è esibito al mio matrimonio? Andrea Bocelli. Chi si è esibito al matrimonio di Kourtney? Andrea Bocelli. Hai rubato il mio paese e il mio performer per il tuo matrimonio. Bocelli è il mio artista uomo preferito di sempre”.

Le parole di Kim Kardashian nel giro di poche ore hanno fatto il giro del mondo, arrivando fino allo stesso Andrea Bocelli. A sorpresa così il tenore ha deciso di replicare sui social alla modella e a sua sorella Kourtney, e simpaticamente ha affermato:

“Care Kim e Kourtney, sono così onorato che entrambe amiate la mia voce e sarò sempre felice di cantare per voi. Ma sapete, c’è anche un altro giovane artista molto più disponibile: Matteo Bocelli, che vostra madre Kris conosce molto bene. Ci vediamo presto in Toscana”.

Che dopo la replica di Andrea Bocelli torni il sereno tra Kim e Kourtney Kardashian?