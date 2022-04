Ecco chi è Deborah Togni, fidanzata di Jeremias

Avete notato la ragazza che viene inquadrata spesso, nella puntata del 4 aprile 2022, nello studio de L’Isola dei Famosi? Sapete chi è? Si tratta di Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez. Il naufrago è uno dei concorrenti del reality e lei lo ha sostenuto e continua a sostenerlo durante il suo percorso. In un appuntamento precedente, per esempio lo ha incoraggiato a rimanere nel programma nonostante avesse minacciato di abbandonare.

Deborah non ha una carriera nel mondo dello spettacolo e di conseguenza le informazioni sul suo conto sono poche. Lavora, infatti, come assistente di volo. In passato ha frequentato la scuola superiore di Gallarate, in provincia di Varese. Ha anche un profilo Instagram dove pubblica diverse foto. Non sappiamo la sua età esatta ma, secondo quanto riporta anche Fanpage, è nata il 21 novembre. Purtroppo a fine 2021 ha avuto un incidente che l’ha costretta a un ricovero in ospedale.

Dal 2020 Deborah Togni, ospite a L’isola dei Famosi, è fidanzata con Jeremias Rodriguez. Dai suoi profili social capiamo che ha un bel rapporto con le sorelle del fidanzato e il resto della sua famiglia. L’argentino l’ha conosciuta in un bar a Milano dopo il primo lockdown. A proposito del loro incontro il Vip ha raccontato:

L’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me.

