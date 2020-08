1 Sui social l’ex Ken Umano, oggi Jessica Alves, fa sapere che si è sottoposta ad altri interventi estetici e mostra le foto

A seguito del coming out Rodrigo Alves (che abbiamo conosciuto anche con l’appellativo di Ken Umano), oggi si presenta al pubblico come Jessica Alves. Una decisione quella della 36enne che ha stupito in tanti, ma a quanto pare necessaria per il suo benessere. Ora la svolta e due nuovi interventi estetici, come mostrato nelle foto che abbiamo riportato in seguito.

Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, come da lei stessa ammesso, Jessica Alves avrebbe speso la bellezza di 35 mila euro per avere un lato b che ricordasse quello della cantante Jennifer Lopez. Ma non si è fermata qui, perché ha voluto dare una sistemata anche ai fianchi, prendendo ispirazione da Kim Kardashian. Ecco le sue parole:

“Ho avuto un’intervento estetico che mi ha cambiato la vita. in questa mia nuova transizione che mi ha restituito un sedere come J-Lo e fianchi da Kim Kardashian. Voglio essere una donna voluttuosa con le curve e ora lo sono e mi sento sexy per la prima volta nella mia vita!”.

Per la prima volta Jessica Alves ha dichiarato di sentirsi sexy e in pace con se stessa, come mai prima d’ora. Una botta di autostima mai avuta, nemmeno ai tempi in cui si faceva chiamare dai più Ken Umano:

“Come uomo non mi sono mai sentita sexy e nutrivo scarsa fiducia in me stesso, ma ora come donna mi sento feroce e sexy ed è una sensazione così travolgente. La mia vita è cambiata molto. Non sono la stessa persona dell’anno scorso. La mia mente, il mio corpo e la mia anima sono donne al 100%”.

Purtroppo a causa del Coronavirus l’intervento di femminilizzazione della voce e di riassegnazione del sesso sono stati rimandati, ma ciò non cambia il fatto che si senta una donna a tutti gli effetti. Ecco il risultato dopo i due interventi a cui si è sottoposta Jessica Alves, come mostrato da lei stessa sui social…

Foto Instagram – Jessica Alves

Il Ken Umano ora è solo un lontano ricordo. Oggi Jessica Alves è una persona nuova e i due interventi chirurgia plastica le hanno dato nuove consapevolezze. Adesso però ha un altro sogno. Ricordiamo insieme quale…