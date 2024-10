Questa sera al Grande Fratello è arrivato Simone, il ragazzo che Yulia Bruschi stava frequentando prima di entrare nella casa. Proprio lui ha smentito la versione data dalla gieffina rivelando dei dettagli sorprendenti.

La versione dell’ex fidanzato di Yulia Bruschi

Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è stata chiamata in una sala a parte rispetto agli altri inquilini. La gieffina credeva che avrebbe visto la madre e invece ha ricevuto un’altra sorpresa! Davanti a lei si è presentato Simone, il ragazzo che si stava frequentando con Yulia Bruschi prima del suo ingresso nella casa.

Dopo una breve interazione, quindi, Simone è rimasto da solo con il conduttore il quale gli ha chiesto di dare la sua versione dei fatti. Yulia, infatti, aveva raccontato di essere entrata come ragazza single e solo dopo era venuto fuori il nome del fidanzato. Tuttavia, stando alle parole di Simone, ciò che è stato raccontato dalla gieffina non corrisponderebbe del tutto al vero:

“Il nostro rapporto credo fosse un fidanzamento vero, stiamo insieme da cinque o sei mesi. L’ho conosciuta a una cena, io frequentavo un’altra ragazza e l’ho lasciata per lei. Ci siamo frequentati, siamo stati insieme e abbiamo convissuto, diciamo. Non vorrei andare oltre, abbiamo conosciuto le rispettive famiglia. Lei conosce anche mio figlio, che ha 13 anni”.

Signorini, dunque, ha domandato a Simone perché si trova lì nella casa. Il visitatore ha affermato che desidera sentirsi dire in faccia che la sua storia con Yulia è finita:

“A me piace che le cose vengano dette in faccia. Voglio che mi dica davanti le cose che ha detto lunedì. Voglio che mi dica che non prova più niente per me. Ha avuto tanto coraggio in questo mese, non credo che le manchi per dirmi questa cosa”.

Staremo a vedere che cosa accadrà nel corso del confronto. Rimanete sintonizzati!