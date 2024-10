La confessione del bacio tra Yulia e Giglio in diretta al GF (e c’è il fidanzato di lei)

Stasera al Grande Fratello Yulia e Giglio hanno confidato di nutrire un interesse reciproco. La gieffina ha però ammesso durante una confidenza con Shaila che il coinquilino l’ha baciata. Una confessione che non è passata inosservata.

Grande Fratello, Yulia e Giglio si sono baciati

Una delle prime dinamiche analizzate questa sera nella Casa del Grande Fratello riguarda il rapporto tra Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli (noto Giglio). I due si sono avvicinati, destando però abbastanza sospetti in Jessica Morlacchi che, in un primo momento aveva messo gli occhi sul ragazzo.

Il legame tra i gieffini si è fatto di settimana in settimana più importante, fino a quando il 19 ottobre Yulia ha fatto una particolare confessione al Grande Fratello. Mentre chiacchierava con Shaila, è arrivato Giglio che si è avvicinato a scambiare qualche tenerezza con la modella cubana. Solo dopo però ha svelato a Shaila che lui l’avrebbe baciata in bocca.

Ecco il momento preciso ripreso dalla diretta del Grande Fratello: “Mi ha baciato in bocca”, ha detto. Al contempo però Yulia non ha nascosto un po’ di paura nel buttarsi in questa nuova conoscenza, ma di essere comunque interessata a Giglio.

Le parole in diretta

Ma non è tutto, perché giustamente questa sera Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello ha voluto saperne di più dai diretti interessati. Yulia per prima ha confessato di essere molto interessata e di sentire la voglia di conoscere Giglio.

Con un velo di imbarazzo la concorrente ha ammesso di avere una cotta per il coinquilino. Dello stesso avviso anche il ragazzo, che ha ammesso di voler proseguire la conoscenza.

“Io quello che sento dentro di me gliel’ho detto e ripetuto. Lo dico anche qui davanti a tutti, c’è un interesse ed è una persona che mi piace e voglio conoscerla molto di più. Se riesco a stare distaccato da lei? A volte sì e a volte no, ma più delle volte no”, ha ammesso il concorrente del Grande Fratello.

Vedremo dunque come si evolverà il rapporto tra Yulia e Giglio al Grande Fratello.