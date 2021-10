1 Jessica Selassié felice dell’eliminazione di Samy

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip, com’è ormai consueto, i concorrenti si ritrovano a consumare la cena e chiacchierare su ciò che è successo poche ore prima. Nell’appuntamento andato in onda ieri sera abbiamo visto l’eliminazione di Samy Youssef dal programma. Uscita che, a quanto pare, non ha fatto per nulla dispiacere a Jessica Selassié. La ragazza, infatti, nel corso della notte, come riporta Biccy, si è ritrovata in veranda a parlarne con i compagni e ha dichiarato di essere contenta della scelta fatta dal pubblico.

Sebbene i due ultimamente abbiamo avuto un particolare avvicinamento, ben presto Jessica Selassié si è convinta che tra loro le cose non potessero proprio funzionare. Questo anche a causa dei modi di fare del ragazzo, il quale aveva mostrato interesse anche nei confronti di Raffaella Fico (che a sua volta non lo filava di striscio anche perché felicemente impegnata). Ma ecco lo sfogo della Princess:

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”.

Ha detto molto serenamente Jessica Selassié, che ha continuato ad attaccare Samy Youssef. Continua…