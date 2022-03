1 Il figlio di Bob Marley scrive a Jessica Selassié

Jessica Selassié negli scorsi giorni è stata ospite di Verissimo. Per l’occasione, infatti, ha anche messe una fotografia sul suo profilo Instagram. In queste ore ha ricevuto una vera e propria sorpresa. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, sembrerebbe aver attirato l’attenzione di un imprenditore ed ex giocatore di Football Americano. Stiamo parlando del figlio di Bob Marley, ovvero Rohan Marley.

Il post è una galleria di immagini e la prima ritrae la Principessa sorridente mentre è seduta sulla poltrona dello studio della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Sotto, nei commenti, oltre a un cuore di Manila Nazzaro, possiamo notare anche le emoticon degli applausi lasciati da Rohan. Lei non è la prima delle Princess ad aver attirato l’attenzione di celebrità americane. Sua sorella Lucrezia, infatti, ha ricevuto un commento da parte di Cardi B mentre cantava una sua canzone nella Casa.

Il commento del figlio di bob Marley per Jessica Selassié

Vi aggiorneremo se altre persone famose d’oltreoceano scriveranno ancora a una di loro. Intanto, parlando di Verissimo, le Principesse hanno parlato di come hanno affrontato la notizia dell’arresto del padre:

Forse all’inizio ci sentivamo più in colpa di aver accettato di partecipare a un programma, sapendo che nostro papà stava affrontando un qualcosa di serio, impegnativo e drammatico. Però noi attendiamo quello che è il processo, la giustizia farà il suo corso. Noi nostro padre, come padre, lo ammiriamo. È stato il padre migliore del mondo. Ci ha dato la vita. E quindi non possiamo che volergli un bene infinito. Quello che sarà, poi sarà.

Jessica Selassié ha poi parlato di un episodio molto delicato del passato:

Non era tanto tempo fa. Noi ci siamo ritrovati da soli, senza niente. E veramente tutti quelli che erano i nostri amici, che si divertivano con noi, sono spariti. E noi abbiamo trovato tra noi, la nostra famiglia, la nostra forza di ricominciare. Andare avanti, essere uniti e non scoraggiarsi mai.

