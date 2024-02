Joey Di Stefano litiga con il coreografo ufficiale di Annalisa (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Annalisa

Questo pomeriggio il ballerino Joey Di Stefano, diventato virale sul web per avere creato dei balletti sulle canzoni di Annalisa, ha discusso apertamente con il coreografo ufficiale della cantante.

L’attacco di Joey Di Stefano

In queste ultime ore Joey Di Stefano ha commentato le parole di Cristiano Malgioglio che, a Tale e Quale Show, ha affermato di non conoscere lui e la moglie. Il tutto è partito dal momento in cui Loretta Goggi ha affermato: “Lo sapete che il coreografo è di Ramacca e si chiama Joey?“.

La risposta del ballerino è stata notata dal coreografo ufficiale della cantante e, come possiamo vedere qui sotto, ha ricordato a Di Stefano di essere lui colui che pensa ai passi di danza che deve compiere l’ex allievi di Amici nei suoi video: “E pensare che in tutto ciò il vero coreografo di Annalisa sono io“.

A questo punto è arrivata la risposta piccata di Joey di Stefano, il quale ha ribadito il fatto che i loro balli sono andati virali sui social. Invece i suoi non hanno avuto alcun riscontro tra gli utenti del web:

“Ciao coreografo ufficiale. Tutti credono che siamo noi i coreografi di Annalisa perché tutte le nostre coreografie sui suoi brani sono andate viralissime. Lei stessa le ha ballate pubblicamente.

Ci dispiace dirtelo ma, come hai potuto vedere nell’ultimo anno, non puoi darci torto. I balletti ufficiali creati da te purtroppo (per te) non hanno avuto nessun riscontro sul web. Di certo non dobbiamo dirtelo noi. Ma sì, è vero, il coreografo che prende i soldi sei tu”.

La discussione tra Joey Di Stefano e il coreografo ufficiale di Annalisa

Un discorso questo di Joey Di Stefano che ha scatenato una discussione anche tra gli utenti di TikTok e non solo. C’è chi è dalla parte dell’influencer e chi invece sostiene Simone Baroni. Qual è la vostra opinione sulla faccenda?