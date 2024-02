NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Febbraio 2024

Cristiano Malgioglio afferma in diretta di non conoscere Joey Di Stefano e Rina: loro però non ci stanno e replicano

In diretta su Rai 1, Cristiano Malgioglio ha affermato di non conoscere Joey Di Stefano e Rina, che nell’ultimo anno sono diventati un vero fenomeno social. I due ballerini però non ci stanno e replicano.

La replica di Joey e Rina a Malgioglio

In questi giorni su Rai 1 sono andate in onda due puntate speciali di Tale e Quale Show, il celebre programma di Carlo Conti. Nel corso delle serate, dedicate al Festival di Sanremo, ne abbiamo viste di belle e a tornare come giudici sono stati ovviamente Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, che come sempre hanno detto la loro su tutte le esibizioni. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando Lidia Schillaci ha fatto una perfetta imitazione di Annalisa e della sua Sinceramente.

Poco dopo proprio la Goggi ha menzionato i coreografi Joey Di Stefano e Rina, che come tutti sappiamo nell’ultimo anno sono diventati un vero fenomeno social. Gli artisti infatti hanno ideato i balletti delle ultime hit della Scarrone, diventando virali sul web. A un tratto però proprio Malgioglio ha affermato di non conoscere Joey e Rina e così i coreografi, con un video postato sui social, hanno deciso di replicare al paroliere, dando la loro versione dei fatti. Queste le loro dichiarazioni:

“Cristiano, chiediamo ai parenti che abbiamo in comune. Ma poi non solo quello. Abbiamo fatto due anni di trasmissione insieme. Andavamo a cena insieme. Dopo le trasmissioni ci cucinavi il brodino a casa tua a Roma. E non ci conosciamo? Facciamo così, appena ci incontriamo ci ripresentiamo di nuovo”.

Le parole di Joey e Rina in queste ore stanno facendo il giro del web e in molti si chiedono se Malgioglio replicherà a sua volta ai due coreografi. Non è da escludere però che quella del paroliere sia stata una semplice svista.