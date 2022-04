Johnny Depp, spunta un video in cui è ubriaco e violento nel processo contro Amber Heard

1 Il video di Depp ubriaco e violento

Nuovi risvolti nel processo per diffamazione che vede coinvolti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. L’attore ha citata a giudizio poiché accusato di violenza domestica come da lei ha raccontato in un articolo del Washington Post nel 2018. L’attacco, come raccontato dalla star di Hollywood, avrebbe rovinato la sua carriera e ha respinto le dichiarazioni della sua ex, spiegando di non averla mai toccata nemmeno con un dito.

Anzi, a detta di Johnny Depp sarebbe stata Amber Heard a esagerare nei suoi confronti, sia verbalmente che fisicamente. Questo ha spinto l’interprete di Jack Sparrow a lasciarla, come da lui stesso spiegato. Sempre lui ha rivelato che lei ha minacciato più volte di fare un gesto estremo se fosse andato via. La situazione dunque era piuttosto compromessa, portando poi i due alla rottura definitiva.

Adesso, dopo i dettagli rivelati nella giornata di ieri, è spuntato un nuovo video. Il filmato, mostrato durante il processo, vede Johnny Depp visibilmente scosso in preda a un attacco d’ira. L’attore ubriaco sbatte i pensili della cucina e tira calci alle porte. Poi si vede sempre lui versarsi un bicchiere di vino mentre discute con Amber Heard, spaventata. Ben presto però si è accorto di essere ripreso e questo gli ha fatto ulteriormente perdere la pazienza, come potete vedere dalle immagini qui sotto…

Come potete ben vedere dal video, dopo il filmato mostrato in aula, è stata data la parola a Johnny Depp, il quale ha spiegato la sua versione dei fatti. La reazione di Amber Heard nel rivivere quei momenti è stata quella di lasciarsi andare alle lacrime.

Ma non è finita qui, perché nel corso dell’udienza Johnny Depp ha raccontato anche se tornerà mai a vestire i panni di Jack Sparrow…