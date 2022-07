Pioggia di critiche per Jovanotti e il suo Jova Beach Party, l’accusa: “Tagliati alberi durante la nidificazione”

1 Dure critiche per Jovanotti e il suo tour musicale sulle spiagge

È partito, il fine settimana appena trascorso, il Jova Beach Party, l’evento musicale di Jovanotti lungo le spiegge d’Italia. Ripetendo il successo del 2019, questa volta l’organizzazione è ancora più in grande. Infatti alcuni giorni fa il cantante aretino aveva annunciato la presenza di tantissimi ospiti musicali, alcuni annunciati il giorno prima dela data e altri a sorpresa.

Le prime due tappe sono state sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro. L’evento è iniziato alle 15 del pomeriggio e si è concluso a tarda sera. E ha visto partecipare oltre 60 mila persone. Le foto della spiaggia lasciano davvero a bocca aperta. Ma oggi Jovanotti è finito in tendenza su Twitter non per il grande successo di queste due prime date. Ma per le tante critiche che ha ricevuto. Ci sono stati infatti tantissimi commenti sull’impatto ambientale che ha avuto e avrà il Jova Beach Party 2022.

Si è parlato in particolare dell’inquinamento acustico causato da un evento così grande. E la presenza di troppe persone su una spiaggia. Ma soprattutto c’è chi ha richiamato l’attenzione nuovamente su un fatto accaduto lo scorso aprile. Periodo di preparazione della zona del concerto a Marina di Ravenna. In pratica si è parlato dell’abbattimento di un filare di alberi nel periodo in cui gli abbattimenti sono vietati per via della nidificazione.

Cosa è successo nel dettaglio ad aprile? E cosa ha risposto il comune su quanto successo? Vediamo meglio tutti i particolari…