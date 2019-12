Jovanotti non sarà ospite a Sanremo 2020. Fiorello svela il motivo

1 Annunciato come ospite a Sanremo 2020, ora giunge la notizia che Jovanotti non ci sarà. Parla Fiorello che svela il motivo.

L’appuntamento con Sanremo 2020 è sempre più vicino e quasi quotidianamente giungono notizie riguardanti i preparativi della settantesima edizione. Tra i tanti graditi invitati della manifestazione anche Jovanotti. L’artista romano, stando alle ultime indiscrezioni, non ricoprirà più il ruolo di super ospite, come era stato annunciato da Fiorello nelle scorse settimane. A svelare la notizia esclusiva è stato lo stesso conduttore, che ha poi spiegato il motivo del forfait dell’amico e cantante.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2020: due ex concorrenti di Amici esclusi dalla gara? Il gossip

Alla base di questa decisione presa da Jovanotti ci sarebbe la voglia di prendersi una pausa e ritornare poi nei prossimi anni con un nuovo progetto discografico all’altezza delle aspettative di fan e critica. Dunque le ragioni sarebbero prettamente private. Durante la trasmissione Viva Asiago 10, spazio mattutino su RaiPlay, Fiorello ha reso noto il gossip dell’assenza del cantautore a Sanremo 2020:

“Ragazzi ho uno scoop. C’è una cosa che nessuno sa: Jovanotti non sarà ospite al Festival”.

Andando a svelare poi il motivo che ha spinto il cantante a rinunciare alla kermesse canora:

“Il motivo di questo no è perché deve partire e rilassarsi, va a fare un giro in bicicletta in Perù. Non è una gag, è vera. Parte il 2 febbraio, il Festival inizia il 4. Quindi non può venire”.

Ha spiegato Fiorello nella trasmissione radiofonica targata Rai. Questo dunque il perché Jovanotti non sarà a Sanremo 2020. Per Lorenzo Cherubini questa sarebbe potuta essere la quarta volta al Festival e la terza in veste di ospite. La sua primissima apparizione nella kermesse canora è stato nel lontano 1989 dove si esibì con Vasco Rossi. Poi nel 2000 e nel 2008 in qualità di special guest.

Ma a quanto pare Jovanotti non è l’unico ospite ad aver rinunciato alla manifestazione più importante nel nostro Paese. Di seguito tutte le altre indiscrezioni sul Festival...