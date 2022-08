1 La smentita di Jovanotti

Nelle scorse ore si è parlato di presunte irregolarità che si sarebbero verificate nei cantieri del Jova Beach Party di Fermo. Dopo il chiarimento da parte dell’organizzazione, ora a metterci la faccia è Lorenzo Cherubini su Instagram. Nel corso di una live quotidiana Jovanotti ha voluto fare chiarezza e spiegare la sua posizione in merito.

L’artista ha fatto sapere di aver letto la notizia e di essere rimasto davvero spiazzato e preoccupato da ciò che viene scritto in giro. Per tale ragione ha deciso di esporsi. Ecco quanto gentilmente raccolto da Fanpage.it: “Ieri pomeriggio è uscita una notizia che riportava ci fosse stata un’ispezione nel cantiere di Jova Beach Part. Ed erano stati trovati lavoratori non in regola. Siccome è una cosa molto seria per quel che mi riguarda ed è una notizia che mi ha preoccupato”.

Jovanotti ha spiegato anche di lavorare dal 1988 con Trident e Maurizio Salvadori e di aver fatto diverse tournée insieme, ma non c’è stata mai una contestazione di questo tipo, che ieri l’ha totalmente spiazzato e allarmato. Il cantautore ha poi proseguito: “Sapendo che siamo nell’occhio del ciclone, che il Jova Beach Party, portando eventi così grandi in province piccole metta in moto un livore locale e micro vendette politiche nella zona, quindi ho pensato di essere nell’ennesimo caso”.

Poco dopo Jovanotti ha raccontato di aver domandato a Salvadori come siano andate le cose e ha aggiunto: “Il lavoro nero per me è una piaga enorme, una cosa molto seria, perché le leggi si rispettano”.

Ma non è finita qui, perché a parlare è stato anche Maurizio Salvadori e in seguito Jovanotti è voluto intervenire anche su un altro argomento…