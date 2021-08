1 Il bus di Justin Bieber

Sono anni ormai che Justin Bieber è uno degli artisti più amati e ascoltati al mondo. Con i suoi album il cantante canadese ha infatti scalato le classifiche più importanti, vincendo una serie di prestigiosi riconoscimenti. Solo qualche mese fa Bieber ha rilasciato il suo ultimo progetto discografico, Justice, che ha ottenuto un ottimo successo. All’interno dell’album troviamo anche il singolo Peaches, che da mesi sta facendo cantare i fan e non solo. Nel mentre Bieber si sta anche preparando al ritorno live. A febbraio infatti l’artista partirà per un tour mondiale, che si spera tocchi anche l’Italia.

Attualmente infatti, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, Justin ha annunciato solo i concerti americani, che sono già stati rimandati diverse volte. Naturalmente ci si augura che col nuovo anno la situazione migliori e che finalmente il cantante possa tenere i suoi show, attesissimi da tutti i fan.

Proprio qualche settimana fa intanto Justin Bieber a GQ Italia ha mostrato il bus con cui viaggia durante il tour. L’enorme pullman è una vera e propria casa, ed è dotato naturalmente di una zona notte, con tanto di letto, e anche di una zona giorno, con salottino e divano, dove Justin si rilassa e si riposa durante gli spostamenti da una città all’altra. Come svela lui stesso, Bieber condivide il mezzo di trasporto anche con alcuni membri della sua crew, che lavorano costantemente al suo fianco. Ecco dunque il video in cui Justin mostra ai suoi fan il bus che usa durante il tour:

Justin ci mostra il bus che lo accompagna durante i suoi concerti in giro per il mondo pic.twitter.com/7KYiUdJMLY — gqitalia (@GQitalia) August 2, 2021

Non resta che attendere dunque l’arrivo del nuovo anno, con la speranza che Bieber possa esibirsi live, incontrando nuovamente i suoi fan in tutto il mondo dopo un lungo periodo lontano dal palco. Nel mentre qualche settimana fa il cantante è stato assediato da alcune follower, che lo hanno atteso sotto casa per diverse ore. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e la reazione di Justin.