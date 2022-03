1 Kanye West e il video su Pete Davidson

Kim Kardashian e Kanye West, ormai, si sono separati ufficialmente da diversi mesi. Hanno preso strade diverse dopo aver messo al mondo 4 figli e oggi sembra che sia ufficiale la relazione dell’influencer con Pete Davidson. Dopo essere stati visti più volte insieme, infatti, sono usciti allo scoperto. Il rapper, però, non è sembrato troppo entusiasta della notizia e ospite al Saturday Night Live aveva dichiarato di voler riconquistare l’ex moglie. Avrebbe fatto di tutto pur di riunire la famiglia.

Secondo alcune indiscrezioni, però, Kim sarebbe molto preoccupata per l’incolumità di Pete Davidson. La modella, infatti, teme che qualcuno possa fare del male al compagno dopo i numerosi attacchi ricevuti da Kanye. Questo ciò che l’influencer avrebbe scritto all’ex in alcuni messaggi: “Stai creando un ambiente pericoloso e spaventoso e qualcuno farà del male a Pete e sarà tutta colpa tua“. La risposta di West ha destato molto allarmismo tra i fan: “SU RICHIESTA DI MIA MOGLIE, PER FAVORE, NESSUNO FACCIA DEL MALE A SKETE. GESTIRÒ LA SITUAZIONE DA SOLO“.

Questa frase in molti l’hanno interpretata come una minaccia. Sembrerebbe, però, che il modo in cui l’ha gestita sia stato pubblicare il video della nuova canzone “Eazy” in cui rapisce e decapita quello che sembrerebbe essere Pete Davidson. Un video abbastanza inquietate, forse, ma non non sfocerebbe in vere e proprie minacce. Il testo della canzone parla della sua situazione attuale e in un verso si parla anche dello stesso Davidson:

[…] padre non affidatario, ho comprato la casa di fianco. Quale pensi sia il punto di essere ricco? Quando dai tutto poi vogliono ancora di più. Raffinati e indisciplinati, dovete tutti fare i lavori di casa. Ragazzini ricchi, questa non è casa di vostra madre. Sali sulle spalle di tuo fratello, prendi il ramen. Dio mi ha salvato dall’incidente così che potessi fare il c**o a Pete Davidson.

Kanye West kidnaps and decapitates Pete Davidson in the disturbing music video for “Eazy.” https://t.co/VDe3MBsfbs — Pop Crave (@PopCrave) March 2, 2022

Cosa ne pensate di tutta questa faccenda? Continua…