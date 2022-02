Kanye West pubblica le chat con Kim Kardashian

Sono ormai passati diversi mesi da quando Kim Kardashian e Kanye West si sono ufficialmente separati dopo diversi anni di matrimonio. I due così, pur rimanendo in buoni rapporti per il bene dei loro 4 figli, hanno preso strade diverse, e da qualche tempo proprio la modella ha iniziato una nuova relazione, con Pete Davidson. La neo coppia, dopo essere stata beccata più volte insieme, ha ufficializzato la frequentazione, tuttavia pare che il rapper non abbia ben reagito alla notizia. Il cantante infatti nel corso delle ultime settimane ha lanciato diverse frecciatine all’attore, e come se non bastasse solo pochissime ore fa è stato ospite al Saturday Night Live. Durante la chiacchierata, Kanye ha affermato di voler riconquistare la sua ex moglie, e di essere disposto a tutto pur di riunire la sua famiglia.

Kim Kardashian tuttavia nel mentre sembrerebbe essere preoccupata per Pete Davidson. La modella infatti avrebbe paura che qualcuno possa far del male all’attore, a seguito dei numerosi attacchi ricevuti da West. A quel punto così ha scritto proprio al suo ex marito, chiedendogli di smetterla. Il rapper però a sorpresa ha pubblicato le chat con Kim, nelle quali si legge:

“Stai creando un ambiente pericoloso e spaventoso e qualcuno farà del male a Pete e sarà tutta colpa tua”.

A non passare inosservata è stata la replica di Kanye West. Su Instagram infatti il rapper ha invitato i fan, e non solo, a non fare del male a Pete Davidson (rivolgendosi a lui come “Skete”), tuttavia subito dopo ha aggiunto:

“SU RICHIESTA DI MIA MOGLIE, PER FAVORE, NESSUNO FACCIA DEL MALE A SKETE. GESTIRÒ LA SITUAZIONE DA SOLO”.

Kanye West requests for no one to physically harm Pete Davidson while simultaneously threatening to do it himself in new Instagram post:



“IM GOING TO HANDLE THE SITUATION MYSELF” pic.twitter.com/zPALruUAiq — Pop Crave (@PopCrave) February 14, 2022

Le parole di Kanye West naturalmente non sono passate inosservate, e in molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime settimane tra il rapper, Kim Kardashian e Pete Davidson.

