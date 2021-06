1 Nuova frequentazione per Kanye West?

Sono passati alcuni mesi da quando Kanye West ha annunciato il divorzio da Kim Kardashian dopo una lunghissima relazione. Dal loro amore come è noto sono nati anche quattro figli North, Saint, Chicago e Psalm, centro del mondo del rapper e della modella. Nonostante l’improvvisa separazione però sembrerebbe che i due siano rimasti in ottimi rapporti, anche se pare improbabile un riavvicinamento. Tuttavia in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica e del gossip è stato proprio West, che sembrerebbe avere un nuovo interesse amoroso. Stando a quanto si legge sui tabloid americani, e non solo, pare infatti che Kanye stia frequentano nientemeno che Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Ma scopriamo di più su questo bollente gossip.

Come sei legge sul Daily Mail, lo scorso 8 giugno, giorno in cui il rapper ha festeggiato il suo 44esimo compleanno, i due sono stati avvistati in Provenza, dove avrebbero alloggiato nel lussuoso hotel Villa La Coste. Il noto tabloid britannico ha anche immortalato Kanye e Irina, e le immagini hanno fatto in breve il giro del web. Il cantante e la modella avrebbero trascorso in alcuni giorni in relax, ripartendo per gli Stati Uniti alcune ore fa. Tuttavia, come precisato, i due non erano soli. L’ex marito di Kim Kardashian ha infatti voluto festeggiare il suo compleanno anche in compagnia di alcuni amici intimi.

Ciò nonostante pare che la frequentazione tra Kanye West e Irina Shayk sia del tutto ufficiale e a confermarlo è anche TMZ. Tuttavia il portale ha precisato che non è ben chiaro se i due siano legati anche sentimentalmente. Alcune fonti vicine alla coppia infatti sembrerebbero aver svelato che il rapper e la modella potrebbero non avere intenzioni serie.

Ma come ha reagito Kim Kardashian nell’apprendere della nuova frequentazione del suo ex marito? Andiamo a scoprirlo.