Sembrerebbe essere arrivata la parola fine nel matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West. Da qualche settimana si fanno infatti sempre più insistenti le voci della presunta crisi coniugale tra la star dei reality e il rapper americano. Negli ultimi giorni è apparsa sul web il rumor secondo cui Kanye avrebbe tradito Kim con il make-up artist Jeffree Star. Voci che sono state immediatamente smentite dal diretto interessato.

“Mi sono svegliato stamani e il mio telefono esplodeva. Mi sono detto ‘che scandalo sarà successo?!’. Poi leggo ‘sembra che Jeffree Star sia stato con Kanye West ed è per questo che stanno per divorziare lui e la moglie’. Mi sono chiesto ‘ma come sono arrivati a dire queste cavolate? Forse solo perché viviamo nello stesso stato? Ragazzi si tratta di questa cosa?’“, ha dichiarato Star smentendo categoricamente la chiacchiera. Sebbene non si conoscano le reali motivazioni, sembra però certa che la crisi sia reale.

Nelle ultime ore i fan di Kim Kardashian hanno notato un particolare non di poco conto. La star, che conta quasi 200 milioni di seguaci su Instagram, ha postato questi due scatti per sponsorizzare la nuova collezione di intimo targato SKIMS, il suo marchio. In molti hanno constatato che dall’anulare della Kardashian sia completamente sparita la fede nuziale. Si tratta di un indizio definitivo? O semplicemente Kim ha preferito togliere tutti i gioielli per far “brillare” soltanto i nuovi capi di abbigliamento sponsorizzati?

Kim e Kanye si sono sposati nel 2014. Per la Kardashian si tratta del terzo matrimonio, dopo quelli con Damon Thomas e Kris Humphries. Già questa estate il rapper aveva lanciato delle pesanti accuse contro la moglie e la suocera Kris Jenner che, a suo dire, avrebbero tentato di rinchiuderlo.

