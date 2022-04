1 Rivelati i patrimoni delle Kardashian/Jenner

Una delle famiglie più amate, seguite e ricche al mondo è senza dubbio quella dei Kardashian/Jenner.

Da anni infatti nomi del calibro di Kim, Kylie e Kendall (e non solo) sono conosciuti da grandi e piccini, e sono a tutti gli effetti delle vere celebrità.

In queste ore, in occasione del lancio della serie The Kardashians, in onda su Disney+, Just Jared ha messo in ordine tutti i membri della famiglia in base al loro patrimonio.

Andiamo dunque a scoprire la classifica dai più “poveri” ai più ricchi, e attenzione perché due di loro sono miliardari!

Rob Kardashian

All’ultimo posto della classifica troviamo Rob Kardashian.

Il suo patrimonio ammonta a 10 milioni di dollari.

La sua fortuna deriva dalle apparizioni in KUWTK, Rob & Chyna e dalla sua linea di calzini Arthur George.

Ma andiamo avanti.